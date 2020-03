Denoncimi tek Berisha: Rama na ka ulur edhe lekët e pensionit

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetareje e cila shkruan se Rama ka ulur pensionet në këto ditë të vështira.

Qytetarja shkruan se ka shkuar të marrë pension e motrës dhe të vëllait që janë invalidë dhe në vend që të merrte pension 105 mijë lekë ka marrë vetëm 85 mijë lekë, pra pensioni është ulur 20 mijë lekë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncon se ju kane ulur pensionet per covid 19.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

pershendetje zoti Sali un qe pote shkruaj jam nje qytetare nga tirana jam emartuar me dy femij te vegjel jam epapun dhe un dhe buri por per fat te keq ne familjen time kam strehuar dhe babain nenen vellain dhe motren pasi keta te fundit nuk kan shtepi se termeti ua rrezoi ne shtepin ton nuk ka hardh askush me pa per demet qe ka shkaktuar termeti un kam nenen motren dhe vellain invalid dhe dje shkova me mar pesjonet dhe pesjonet nga njeqind epes mij lek per njeri ua kishin be nga 85 mij lek .jam pa as nje ndihm financjare jetoj me njeqind halle kjo qeveri ben sikur jep por kerkon te haj nga i vdekmi ju lutem shtroe problemin tim me kusht qe ta marin vesh te gjith shqiptaret se cfar fshihet pas fytyres ervin kristaq rames te falenderoj nga zemra zoti Sali.