Denoncimi tek Berisha: Ndihmat vetëm për militantët e PS!

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Ndihmat vetem per militantet e PS!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Z Berisha… Uroj te jeni mir familjarisht…

Doja te shprehja ni shqetesim… Jam banore e qytetit Rreshen..

Bashkia po ndan ndihma duke i ndare banoret me parti… Sapo erdhen ndihmat ne fshatin Tarazh dhe ato familjet qe jan me bindje politike me PD.. nuk i shperndan ndihma…

Ky esht Ndrec Deda i Bashkis Reshen.. Ndajn fshataret sipas bindjeve politike… Turp per Qeverin.. ne keto dit te veshtira ndajn banoret…