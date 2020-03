Denoncimi tek Berisha: Faqja e Policisë për të marrë autorizim për të dalë nuk hapet, është idiot Km apo…

Një qytetar i është drejtuar më një mesazh ish-Kryeministrit Berisha ku i shkruan se, përsa i përket faqes të policisë së shtetit ku qytetarët duhet të aplikojnë për autorizim nuk hapej.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuza te renda per narkopolicine dhe faqen e saj!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

pershendetje dr,injoranca dhe shpirtligesia nuk kane kufij i nderuar doktor…

per sa i perket faqes te policise se shtetit ku qytetaret duhet te aplikojne per autorizim, me ndodhi qe faqja nuk hapej, nuk kisha problem me internetin dhe dyshova se kjo faqe nuk mund te hapej nga IPja ime, faqja u hap vetem pasi instalova VPN ne kompiuterin tim dhe u logova tek faqja e policise sikur te isha nga Amerika.

Nuk e kuptoj, eshte idiot KMja apo i ka shkeputur lidhjet fare me realitetin??

Zot na ruaj te themi se shteti ka kohe qe ka falimentuar..