Berisha: Reforma në Drejtësi ka dështuar, gjykatësit dhe emërimet i bën një militant i PS

I ftuar në studion e Euro News Albania, ish-Kryeministri Sali Berisha foli për reformën në drejtësi për të cilën tha se ka një dështim të plotë. Sipas tij, të gjitha institucionet e ngritura, drejtuesit i kanë në kundërshtim me kushtet ligjore dhe kushtetuese.

“SPAK u ngrit në kundërshtimme kushtetutën e cila thtë se ai ngrihet në jo më pak se 10 prokuror. Kushtetuta thotë se, kryetari i KLP duhet të jetë magjistrat, ai i KED duhet të jetë magjistrat dhe as njëri as tjetri nuk janë, janë kunetër dhe beniamin. Shqipëria ka me qindra magjstratë”, tha Berisha.

“Prokurorët magjistratët i sugjeron dhe qeverisë një jomagjistrat, gjykatësit dhe emërimet i bën një militant i PS, i cili e ka vendin në burg sepse ka fshehur 100 milion lekë, dhe këtu flasim për Dvoranin, sepse të tjerët kanë ikur me më pak lekë.

Pse SPAK, thotë Berisha, ka 8 vetë. Ambasadorët janë zotuar se brenda 2017 dhe 2018 do të ngrihet SPAK dhe vetëm në fund të 2019 ai u ngrit. Dhe kjo u bë vetëm se ata që do të zgjidheshin për SPAK duhet t’i jepnin garanci Ramës se nuk do të prekeshin nga SPAK.

Një nga aktet më të dënueshme ishte dosja e vjedhjeve të zgjedhjeve dhe e dërgoi në Dibër, për të folur më pas për dosjen e Bajrave që tha se ata nuk ishin bandë“, deklaroi Berisha.

Sipas Berishës, SPAK, dosjen e Bajrave e çoi në Shkodër se tha nuk janë bandë se janë dy vetë. Ai tha se çdo strukturë që ngrihet në kundërshtim me Kushtetutën është e gabuar dhe për të gjitha këto tha ai, faturën e paguajnë shqiptarët.