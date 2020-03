Berisha publikon videon: Bllokimi i transportit me Italinë një mashtrim! Kompania me bashkëpronar Ruçin vazhdon…

Ky eshte bllokimi i transportit me Italine!Nje mashtrim!Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sbPershendetje doktorr. Qeverria flet per mbylljen e kufijeve me italin, por kjo nuk esht e vertet. Kompania e autobuzave e quajtur Arjani travell qe esht bashkpronar gramoz ruci vazhdon te funksonoi. Te pakten 500 padagjer ne dit nga zonat e shenuara me rrezik te lart ne itali. Mjafton nje i infektuar ne autobuz dhe te gjith infektohen, udhetojn 24 ore ne kontakt me njeri tjetri posagjeret. Zoti i ruajt shqiptare.

Gepostet von Sali Berisha am Mittwoch, 11. März 2020