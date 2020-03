Berisha denoncon: Akt kriminal i qeverisë me pacientët tek spitali infektiv

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar përorimin e spitalit infektiv për të prekurit nga koronavirusi.

Postimi i plotë i Berishës

Mashtrim skandaloz i Edvin Çekapit dhe Ndrikull Hajnise!

Te semuret me Koronavirus i shtroi ne Spitalin Infektiv ku jane te shtruar mbi 100 te semure me semundje te tjera infektive

Pasi deklaruan dite me pare se kane gati spitalin infektiv me 130 shtreter me rastet me koronavirus, rezulton se keta te semure po shtrohen vertet ne Spitalin e Semundjeve Infektive por ai eshte plot me te semure me semundje te tjera infektive.

Ky eshte nje akt i papergjegjshem kriminal qe kercenon ne menyren me serioze jeten e te semureve te shtruar me semundje te tjera ne ate spital dhe perhapjen me shpejtesi te epidemise.

Denoj me ashpersine me te madhe kete vendim tejet te rrezikshem per te semuret ne Spital dhe mbare shoqerine.

Per kete qellim eshte urgjente lirimi i njerit prej spitaleve te Qarkut te Tiranes dhe perdorimi i tij ekskluzivisht per te semuret me coronavirus.