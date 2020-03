Berisha: Covid-PPP është edhe më i rrezikshëm se sa Covid-19 për shqiptarët!

Edvin PPP Maska ndane dy ditet e fundit 20 milione euro me klientelen!

Miq, nderkohe qe ende nga Thesari nuk kishte disbursuar asnje qindarke per luften kunder epidemise, Edvin PPP ka disbursuar vetem ne dy ditet e fundit per klientelen e tij 20 milion euro kurse ne dy javet e fundit se bashku me Lal Plehun kane disbursuar apo ndare me klientelen fiks 50 milione euro.

Kjo tregon edhe njehere se per shqiptaret korrupsioni i Edvin PPP dhe narko qeveritareve eshte nje Covid PPP e vertet edhe me i rrrezikshem se Covid 19!

Denoj me ashpersi shfrytezimin e epidemise se Covid 19 nga Covid PPP e Edvin PPP dhe narkoqeveritareve te tyre. sb