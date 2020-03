Thirrja e Bashës ndaj coronavirusit: Fonde, mobilizim, transparencë!

Kryetari i PD, Lulzim Basha u është drejtuar me një thirrje të gjithë mjekëve dhe infermierëve, pasi në vend u konfimruan dy rastet e para me koronavirus.

Gjatë një konference për mediat, Basha shprehu mbështetjen ndaj mjekëve, ndërsa u kërkoi të mos hezitojnë me kërkesat për mjetet që ju nevojiten. Po ashtu kryedemokrati iu drejtu me një thirrje edhe qytetarëve, veçanërisht ata që kthehen nga Italia e veriut, ku u kërkoi të kryejnë ekzaminine dhe të shmagnin kontaktet për një periudhë 2 javore.

“Të dashur mjekë dhe infermierë shëndeti i shqiptarëve është në duart tuaja. Sytë, veshët dhe mendjet e njerëzve si asnjëherë janë të drejtuara tek ju. Sot jemi të gjithë më mbështetjen tuaj. Nuk duhet të nguroni për asnjë cast të kërkoni çfarë ju nevojitet.

Qeveritë shkojnë e vijnë, ata që do të mbeten jeni ju. Ata që keni në dorë jetën e gjithësecilit në vend. Ne kemi një ndër stafet më të specializuara ajo që duhet tu japim sot janë mjetet. Të gjithë duhet të dëgjojmë zërin tuaj.

Mesazhi i plotë i Bashës

Të dashur bashkëqyetarë,

Sot u konfirmuan edhe zyrtarisht dy rastet e para të të prekurve nga koronavirusi. Duke u uruar atyre shërim sa më të shpejtë, dua t’ju drejtohem me këtë mesazh.

Së pari, personelit shëndetësor, të nderuar mjekë dhe infermierë.

Shëndeti i shqiptarëve është në duart tuaja. Sytë, veshët dhe mendjet e njerëzve, si asnjëherë, janë të fokusuara te ju.

Prandaj, sot të gjithë jemi në mbeshtetjen tuaj për të zbatuar masat dhe vendimet që ju sugjeroni dhe vendosni.

Nuk duhet të ngurroni për asnjë çast të kërkoni çfarë ju nevojitet për të përmbushur misionin tuaj. Qeveritë ikin e vijnë, ata që do të mbeten jeni ju, ata që keni në dorë jeten e gjithësecilit prej nesh, jeni ju.

Ne kemi një nga stafet më të specilizuara mjekësore për të përballuar çdo situatë dhe ajo që duhet t’u japim juve sot, janë mjetet dhe fondet e nevojshme mjekësore për ta përballuar këtë gjendje me sukses.

Të gjithë duhet të dëgjojmë zërin tuaj. Sa më shumë të flisni ju, aq më të qetë do të jenë qytetarët.

Të dashur bashkëqytetarë!

Sot duhet të jemi të ndërgjegjeshëm dhe të përgjegjshëm për çdo veprim që ndermarrim.

Të degjojmë me vemendje këshillat e mjekëve dhe t’i zbatojmë ato.

Të gjithë ju që vini nga Italia e Veriut, por edhe zona të tjera të prekura nga coronavirusi, drejtohuni për ekzaminime, nëse keni simptoma gripi dhe shmangni kontaktet me qytetarët dhe të afermit për një periudhë 2 javore. Kujdes të veçantë duhet të kemi për të moshuarit.

Sot nuk është koha për panik, por për kujdes maksimal.

Sa më të kujdeshëm të jemi sot, aq më lehtë do ta kalojmë këtë situatë dhe me pasoja minimale.

Ne do të jemi në ndjekje të situatës hap pas hapi. Ekspertët dhe specialistët tanë të shendetësisë do të jenë në shërbimin e çdo qytetari për çdo informacion shtesë që do të kenë.

Dy javë më parë, nga kjo foltore i kam bërë thirrje qeverisë të marrë masa për t’u përgatitur për përballimin e situatës.

1. Fondet e mjaftueshme

2. Mobilizimi maksimal

3. Transparenca

Këto janë tre komponentë të rëndësishëm politikë, për të cilët nuk duhet humbur kohë.

Dua t’ju siguroj se ne do të vazhdojmë ta ndjekim situatën hap pas hapi. Ekspertët dhe specialistët tanë të shëndetësisë do të jenë në shërbimin e çdokujt, ndërkohë që grupi i krizës, i ngritur pranë PD, bashkë me ekspertët e opozitës, do të vazhdojë të monitorojë dhe të bëjë gjithçka në mundësitë, kapacitetet dhe fuqitë tona për të qenë sa më afër njerëzve dhe për të tejkaluar këtë situatë me pasoja sa më të lehta.

Type a message…