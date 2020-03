Autorja me eksperienca paranormale që parashikoi në libër që në vitin 2008 koronavirusin

“Deri në vitin 2020” do të veshim doreza dhe maska ​​në publik. “Shkrimtarja amerikane Sylvia Browne parashikoi një epidemi identike me Coronavirus në librin” Fundi i ditëve “botuar në vitin 2008:”

Deri në vitin 2020 do të bëhet praktikë e zakonshme të veshësh maska ​​kirurgjikale në publik dhe doreza gome, pas një epidemie të një sëmundje serioze të ngjashme me pneumoninë që do të sulmojë si mushkëritë ashtu edhe kanalet bronkiale dhe që do të jetë rezistent për çdo lloj trajtimi.

Kjo patologji do të jetë veçanërisht shqetësuese sepse, pasi të provokoni një dimër paniku absolut, do të duket se do të zhduket plotësisht për 10 vjet të tjerë, duke e bërë edhe më të vështirë për të gjetur shkakun dhe kurimin e tij “.

Sylvia Browne, e cila vdiq në 2013 në moshën 77 vjeç, në rrethana misterioze, ishte gjithashtu e njohur si psikike edhe pse indikacionet e saj nuk kishin qenë të dobishme për hetuesit e FBI.

Sylvia Browne gjithmonë ka pohuar se ka pasur përvoja paranormale që nga fëmijëria dhe popullariteti i saj shpërtheu në vitet ’80 – ’90.