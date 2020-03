Apeli i Tritan Shehut: Mos fshihni motivet reale të jetëve të humbura nga virusi!

Mos u “fshihni” mbas diagnozave shoqeruese apo moshes! Ka nje tendence absurde qe shkaku i humbjes se pacienteve me Koronavirus te kerkohet te “mjegullohet” duke renditur nje sere diagnozash shoqeruese apo dhe moshen e tyre.

Kjo eshte nje manover per tu fshehur mbas shkaqesh shoqeruese per te shmangur analizen profesionale, apo dhe masat qe duhen marre per te permiresuar gjendjen e strukturave mjekesore, gabim etik, nje publikim te dhenash personale.

1–Nqs dikush ka diagnoza shoqeruese, mjekohet e eshte i ekuilibruar, te jeni te bindur se ai do te vazhdonte te jetonte gjate po te mos ishte goditur nga ky virus, pra ai eshte viktime pikerisht e tij.

2—Sot koncepti i jete gjatesise ka ndryshuar ne boten e zhvilluar. Gjendja imunitare mund te jete e mire te dikush me moshe te avancuar sic mund te jete me probleme te dikush me nje moshe me te re, pra mos te behemi shkak qe te induktohen disa koncepte jo reale, demoralizuese per sistemin shendetesor, selektive e ne fakt shoqerisht te rrezikshme.

Humbjet edhe ne keto raste kane ndodhur nga “agresioni” viral, pa te cilin fatkeqi do te jetonte. Detyra e nje sistemi shendetesor te zhvilluar eshte te luftoje per cdo individ, pa paragjykime, gje qe imponon detyrime etike e profesionale.

Keto jane edhe politika shendetesore, qe ata qe i drejtojne duhet te kuptojne se Shqiperia nuk mund te pranoje tashme koncepte te nje bote te prapambetur. Nqs do ta fillojme keshtu kete “beteje” qe ne hapat e para te saj, “vaj medet” ku do te zhytemi neser.