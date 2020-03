9 arsyet pse e shajnë dhe e mallkojnë njerëzit për epideminë Edvin Çekap Maskën!

Nga SALI BEISHA

Miq, ne mbare Shqiperine krahas epidemise se koronavirusit ka shperthyer ne epidemi tjeter sharjesh dhe mallkimesh nga i madh e i vogel, nga demokrat, socialist dhe te paparti si kurre me pare ndaj Edvin Çekap Maskes.

Shkaqet kryesore te kesaj epidemie sharjesh dhe mallkimesh ndaj tij jane:

1-Ata te shajne dhe mallkojne sepse ai me qendrimin e tij kriminal per 43 dite me radhe nuk vendosi nje njeri te vetem ne karanitine per te mbrojtur qytetaret e ketij vendi.

2-Njerezit e shajne dhe mallkojne sepse Edvin Çekap Maska edhe kur Italia izoloi 10 zonat e infektuara ne Veriun e saj, ai nuk beri asnje kufizim te levizjeve me keto zona per shqiptaret dhe Italianet qe vinin nga ato zona madje nuk kontrolloi fare.

3-Njerezit e shajne Edvin Çekap Masken qe sot ben zedhenesin e Geron Veliut, se kur vendi gumezhinte per vdekjet e para nga Koronavirusi, ai, ne nje akt kriminal fabrikoi bomben e tmerrshme bioligjike duke mbledhur ne Tirane, te ndryre ne nje salle me ajer te kondicionuar, kongresin famezi qe per simboliken e tij mbeti ne anale si kongresi Lindes, Gjushit dhe Koronavirusit.

Ai ishte bombe e tmerrshme virale se 3000 delegatet qe u mblodhen qe shtrengonin duart e pse jo me dashuri partiake perqafoheshin dhe ndanin spreklat e peshtymes dhe djerses e here here edhe te hundeve njeri me tjetrin, nuk kishin bere asnje test koronavirusi as dhe matur temperaturen para se te paketoheshin ne sallen krimit.

Ata, si misionare te djallit do shperndaheshin ne mbare Shqiperi si burim i pameshire infeksioni.

4 -Ty Edvin Çekap Maska te mallokon dhe shan çdo i infektuar nga Koronavirusi sepse ti ne nje akt kriminal kufizove inekstremis testin e diagnozes se tij vetem e vetem per te fallsifikuar dhe manipuluar dramen qe po luhej me jetet e shqiptareve

5-Ty Edvin Çekap Maska te shan dhe mallkon sot i madh e i vogel ne kete vend se ti qe sot ben zedhenesin e Gjeneral Hashashit tend te ftohur nga Kongresi i Lindes, Gjushit dhe Koronavirusit, vetem nje jave me pare tallje menderen tende me rrezikun madhor kombetar te epidemise. Je ti qe me ze e figure u thoje ne menyren me te papergjegjshme qytetareve se koronavirusi nuk kercenon

6-Ty Edvin Çekap Maska te shajne dhe do te mallkojne te gjithe nenat, motrat, burrat, grate, femijet qe do humbasin te afermit e tyre sepse ti ne menyre absolute nuk shpenzove nje qindarke para shperthimit te epidemise per blerje aparaturash jetike per trajtimin e te semureve

7-Ty Edvin Çekap Maka te shajne dhe mallkojne i madh dhe i vogel ne qytetin e Durresit sepse ti me Ndrikull Hajni Masken me qendrimin tuaj kriminal ndaj te ndjeres se shtruar me koronavirus e shnderruat spitalin e Durresit ne nje bombe te dyte virale.

8-Ty Edvin Çekap Maska te shajne dhe mallkojne sot te gjithe qytetaret, punonjesit e shendetesise sepse ti nuk shpenzove nje qindarke per mbrojtjen e tyre dhe personelit shendetesor qe jane ne vijen e pare te luftes kunder virozes dhe qe ne nje akt kriminal u servire si mbrojtje maskat e skaduara 9 vite me pare.

9-Por jo vetem kaq, ne aktin e xhahilellekut, padijes, papergjegjshmerise ekstreme apo te kriminelit qe nuk ngopet me jete njerezish, ti personalisht i servire maskat e skaduara 9 vite me pare si te perdorshme, te efektshme dhe sulmove me egersi opoziten madje i krahasove ato me nje parfum te vjetruar.

Per te gjitha keto O Edvin Çekap Maska te shan dhe mallkon i madh dhe i vogel, mbare populli shqiptar. sb