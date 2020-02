Video/ Pa projekt e pa leje ndërtimi, gati shembja e banesave te Unaza e Re, Berisha: Banditizëm jashtë imagjinatës!

Banditizem jashte cdo imagjinate!Akuzon Salillarin se eshte pa projekt, pa leje ndertimi dhe pa tender per lotin e 2te, dhe me e tmerrshme eshte se nuk te japin vendim prishje dhe kerkon tju shkaterroje banesat!Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sbPershendetje doktor Berisha!Duke ju uruar shendet te plote,jam G.S ne Unazen e Re prej nje vit e gjysem gjendemi ne protest se duan te na grabisin pronat kriminele me pushtet si salillari me gjoja projkt per zgjerimin e rruges!Keta siq shikohet ne vidio nuk kane projkt as leje ndertimi as tendri per lotin e 2 nuk eshte ba dhe me e temerrshe eshte se nuk te japin vendim prishje!Ky nuk mund ti themi shtet.Te lutem doktor publikoni kete postim!Perzemersisht G. S!

Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 15. Februar 2020