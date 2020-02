Të bllokuar nga bora dhe të harruar nga qeveria!

Ka 24 ore qe fshatrat e Njesive Administrative, Shishtavec, Topojan, Zapod, Terthore, Bicaj, Ujmisht, Bushtrice, Kalis Gryke-Çaje, Arren, Surroj e Malzi jane pa energji elektrike.

Te lene pa kujdesin minimal, akoma pa filluar reshjet e dendura te bores jane te bllokuar dhe pa sherbimet baze te gjithe fshatrat e Njesise Gryke-Çaje , Zapod, Kalis, Arren.

Rruga per Shishtavec eshte thuajse e pa kalueshme dhe jane te izoluar fshatrat Borje, Oreshke e Cernaleve.

Probleme me qarkullimin ka ne Malzi, Surroj e Ujmisht.

Nderkohe qe mesimi ne te kater shkollat e Gryke-Çajes nuk zhvillohet fare , ne shumicen e shkollave te Kukesit mesimi behet me ore te reduktuara per arsye te mungeses se druve te zjarrit per ngrohje, pasi ne nje pjese te tyre mungojne krejtesisht ose jane te pamjaftueshem.

Situata kerkon impenjim dhe prezence te autoriteve te emeruara dhe qe paguhen nga taksapaguesit per tu sherbyer qytetareve dhe jo per te bere reklamen e tyre kur qytetaret detyrohen te vetorganizohen dhe te vetpaguajne per rregullimin apo mirembajtjen e infrastruktures.

Arif REXMATI

Kryetar i PD, Kukës