Siguria dhe NATO, prioritet nr.1 i plaftormës Basha dhe i Ambasadores së SHBA!

Nga Gjeneral Piro AHMETAJ

Paraprakisht, dëshiroj të qartësoj kolegët, dashamirësit, përfshi ata/o që kanë rezerva në raport me “rreshtimin politik”, dhe këdo tjetër të interesuar se, nga funksioni i këshilltarit ushtarak tëish-Presidentit, Zotit NISHANI për rreth 4 vjet, kam bërëvetëm oponencë të përgjegjëshme profesionale (brenda dhe jashtë vendit) ndaj qeverisjes-Rama dhe ministresKodheli, për arrogancëstaliniste;deformim bolshevik të balancave kushtetuese, uljen drastike të buxhetit (nivelin më të ulët, 0.75 % në vitin 2017); shpërdorimin biografik të personelit në FA; vënien në shërbim të interesave të krimittë infrastrukturave detare, ajrore, tokësore; korrupsioninme objektet, burime të mbrojtjesdhe degradimin e vendit, nëfund të listës në NATO.

Në planin zyrtare kam “inventar krenarie”përballjen me Ramën, Kodhelin dhe anëtarët e ish-Komisionit të(rrezikut) Sigurisë Kombëtare: “Turpitë historisë 100 vjeçare tëparlamentarizmit në RSH dhe jo vetëm”. Kjo pasi, mbështetur edhe në ekpertizën,dhe kurajon zyrtare, dy ligjet themelore të reformës së mbrojtjes (mbi pushtetet dhe karrierësnë FA) u rrëzuan nga GjykataKushtetuese (2 me 0). Pra, u rrëzua dalldisja e“udhëheqësittë ndritur” për t`u bërëedhe Komandant edhe Komisar (2K) si vetë diktatori-Enver Hoxha, ose e thënëme këngën Golikut të Bënçës: “Historia seç të deshi, Komandat dhe Komisar”! Turp& marrëzi njëherësh.

Po ashtu, në planin personal dhe familjar, jam shumëi lumtur që përballjen ligjore me dalldisjen-Kodheli&co e kam fituar në 2 procese dhe 6 vendime (6 me 0)në3 shkallët e gjykatave, me ri-kthimin në funksionin e këshilltarit; gradën gjeneral dhe pagesat sipas ligjeve.

Së dyti,mbas shtatorit 2017, përveç mbesa e bllokut-komunist (ideologut-marksit S. Pëllumbi), si dhe bashkëshortja e një sekseri-pa emër në PS, vështirë të gjeje/sh ndonjë vlerë, aq më pak kontribute të spikatura që të lidhej/t funsioni i MM, me CV-në e zonjës Olta Xhaçka.

Gjithësesi, dëshiroj ta bëj publikese, me shqetësimin e gjeneralit dhefunksioneve të larta që kam ushtruar në FA dhe NATO, që ditën e parë të shpalljes si Minsistre, i kam adresuar Znj. Xhaçka një mesazh-urimi, me këshilla inkurajuese: “Mbi sfidën fisnike të MM; domosdoshmërinëpër të bërë diferencën me paraardhësen, në qasje gjithëpërshirëse; mjekimin e arrogancës, harmonizimin e pushteteve, rritjen e buxhetit dhe aftësive operacionale, përmirësimin e trajtimittë personelit dhe kohezionit në FA, etj.”! Përgjigja-emocionale, por premtuese gjithësesi: “faleminderit Gjeneral, e çmoj shumëmesazhin & gatishmërinë Tuaj për të bashkëpunuar, etj”!

Dhe kështu, nuk mundet ta lë pa i “dhënë“kredite+”, Znj Xhaçka për “vullnetin për të mjekuar arrogancën-staliniste të paraardhëses”. Kështu, p.sh, një listë e gjatë ushtarakësh, të larguar pa te drejtë, i’u dha pagesat sipas vendimeve të gjykatës,bile për disa të tjerë shkoi përtej “paragjykimeve biografike” duke i ri-kthyer nëdetyrat aktive në FA, përfshi rambo-n dhe komandantin e Forcave Speciale (FS) në misionet luftarake të NATO-s, KolonelDritan Demiraj; ish-drejtori Inteligjencës Ushtarake, Kolonel Ylli Zylaj, etj.

Thënë këtë, sigurisht nuk do bëj kurrëpublike, (326 produkte strategjike),nga draft-platforma-Presidenciale(ditën e parë23 korrik 2017); vlerësimet dhe rekomandimet që i kam paraqitur Presidentit META, gjatë vijimit nëfunksionin e këshilltarit, deri ditën e fundit (30 shtator 2019).

Por, nuk mundet ta lë pa e përmendur “zhgënjimin zyrtar” se,nën drejtimin e Znj. Xhaçka, mbas shtatorit 2017, institucioni iMbrojtjes ka bëra hapambrapa, si dhe ka perkeqesuar statusin “me meritë” i RSH në NATO (nga 5 vendet e para në 2012, e fundit fare ndër 29 vendet anëtare).

Kjo, jo vetëm për vijimin e uljes të shpenzimeve reale për mbrojten (rreth 1 %, pa konsideruar rrëmbimet (pa e pyetur fare MM) e buxhetit me VKM dhe procedura “sekret” për spitalin e traumës, emergjencat civile, si dhe shpenzimet për helikopterë, blerje e pajisjeve mbrojtëse dhe shpërblimin e personelit të MB); por edhe përkeqësimin e balancave të pushtetit.Kështu, pamvarësisht vendimit historik të Gjykatës Kushtetuese,MM as nuk njeh publikisht (në kohë paqe), as e informon zyrtarisht për emërimet apo shkarkimetnë funksionet kushtetuese(?), ndërsa zv/MM e quan “çun problematik”, Presidentin dhe Komandantin e Përgjithshëm të FA!

Po ashtu, përpjekjeve (në shpërdorim të detyrës) për “legjitimimin” eabuzimeve-korruptive nga paraardhësja me objektet dhe burimet e mbrojtjes së FA (dhjetëra infrastruktura, qindra objekte dhe mijëra sipërfaqe, u janë dorovitur familjarëvepsh,rreth 5 ha vëllait të PM dhe militantëve-sekserë të rilindjes);pa-përgjegjshmërisë-cinike me praktikat për: “Blerje uniforma ushtarake,kufitues shpallet me diferencë 1 milion Euro nga oferta më e ulët;blerje të GPS dhe sencorët e karburantit edhe përmjetetqë janë jashtë përdorimit tëFA (rreth 30%), etj, praktika që përveçse “mbajnëerë…”, janë zhvilluar mes/mbas tërmeteve 2019,pra,përkundër nevojave jetike që kanë qytetarët e dëmtuarsi dhe kërkesave kritike për kapapacitete operacionale në FA.

Thënësa më lart, për këtë keq-dështim, ministriae mbrojtjes, nuk mundet tëfshihet pas,dhe as tëmbulojëme “gjethe fiku”si fotot-lakuriq të“udhëheqësit legjendar”;as me statuset në FB: “5-6 refugjatë shpëtohen nga anija jonë nëEgje …”, dhe as mbas termave teknike të marrëveshjeve, kur p.sh pothuaj e gjithë flota e helikoptereve, janë “në tokë”, jashtë aftësive operacionale (për mungesë karburanti, tëshërbimeve, stërvitjeve të pilotëve, etj); kurrreth 1000 ushtarakë; rreth 50 % të Forcave Speciale, profesionist elitarë, “flaken jashtë FA”, dhe “në rresht” për t`u punësur roje në Ambasada; kompanitëprivate të sigurisë, ose “nga sytë këmbët” në Gjermani, Itali, etj.

Po ashtu, pa-aftësia, e Zonjës Xhaçka nuk mund të “heroin-izohet as mëshirohet” duke shkuar në zyrë/detyrëderi ditën e lindjes. Kjo qasje u kujton shqiparëve të sunduar nga “pushteti kriminal i bllokmenëve të vjetër”, histori makabre kurnënat dhe motrat e tyre, venin në kooperativë(ose ndërmarrje) “me barkun te goja”, deri ditën ose lindnin në arë, dhe nga dita tjetërpas-lindjes, me djepin e femijësdhe bellçikun me vete, “kamikaze” për të mbrojtur (jo Atdheun!), por pushtetin e byroistëve të rrjedhur, nga armiqtë e brendshëm, NATO, imperialistët, USA, social-iperialistët siovjetikë, ose tëgjitha së bashku. Për tëqarëdhe për qeshur njëherësh!

Së treti, besoj fort se, ekperienca, ekpeprtiza dhekontributet në fushën e reformave tësigurisëkombëtare dhe para/pas anëtarësimit në NATO, kanë qenë faktorët themelorë në vendimarrjen e Zotit BASHA për tëmë besuar në këtë funksion politik. Ndihemi vlerësuar dhemotivuar për të kontribuarme përkushtim, përgjegjshmëri dhe përulësi shtesë.

Gjithashtu, dua të shpreh përbuzjen më të thellë që përkushtimi shembullor, sakrificat sublime, përulësia fisnike ndaj detyrës dhe ndershmëria e spikatur e ushtarakëve, policisë se shtetit, inteligjencës, emergjencave civile, të shpërdorohen dhe hipotekohen si “bankë-votash e militantëve-ordinerë” në favor të një partie politike.

Thenë këtë, nënvzioj se, përfshi rshembullin e mëposhtëm, ose cilido tjetër që shkel ligjin, kodin e ushtarakut, nuk ka për të patur kurrë as avokati-politike, as si koleg/ushtarak, as si Gjeneral (r).

Por, nuk mund të heshtja, kur detari/profesionisti nr. 1 nëforcat detare, Kapiten i Rangut parë(= Kolonel), Adnand AGASTRA, me 30 vjet ekperiencë me integritet në FDSH; i arsimuar nëKolegjin e Lartë tëDetarisë në SHBA,në Komandën e Napolit dheatëSupreme të NATO-s, etj “shkarkohet pa-motivacion” edhe pse “fiton përballjenpër dhënien e masës disiplinore ndaj Tij”; pasi sorollatet për 2 muaj, degdiset/emërohet nëQendrën e Stervitjes Bazë, Bunavi, pra në një detyrëqë nuk ka asnjëlidhjeme edukimin, eksperiencën dhe nevojat jetike qëkanëforcat detare për personel të kualifikuardhe me ekperiencë të dalluar në fushën e detit.

E gjithë kjo marrëziështë nënshkruar nga MM, por është projektuar “për interesa meskine” tëdelikuentëve të vegjël në trup, shpirt dhe në mendje.Kështu, përgjegjësia politike bie mbi Ministren e “kapur nga paaftësia-bolshevike”, porajo ligjore dhenëmemorien e turpit do hyjnë edhe ata që e kanë inspiruar, që e kanë gatuar,por edhe ata meskinë që fërkojnëduart, për këtë qasje të denjëpër metodat perverse të sigurimit kriminal të shtetit.Jam i sigurtëse e drejta, as nuk do tëharrohet, as nuk do të vonojë shumë!

Kështu,për sa në rubrikën “se dyti”,edhe, por jo vetëm nga ky rast (Adnandit), i bëj thirrje publike Znj. Xhaçka, të dorëhiqet nga përgjegjësia shtetërore e Ministrit të Mbrojtjes. Sa më shpejt më mirë për vendin, për FA dhe atë vetë.Për më tepër e këshilloj, tëmos bëj “heroinë e partisë së rilindjes”, por mamanë e mirë!

Së fundmi, për këtëdegradim tëinstitucionit tëmbrojtjeskombëtaresi dhe të pozitës së RSH në NATO, mesazhi përmbledhës për PM-Rama dhe dy ministret-kamikaze: “Paçi faqen e zezë”!Por, nuk ka kohë as të fërkojmë duart, as të gëzohemi për këtëkeq-dështim të turpshëm.

Në të kundërt, përsërisfortëse,përtej dështimit të keq-qeverisjes që po lemë pas, modernizimi i efiçencës sësistemit të sigurisësë qytetarëve dhe rikthimiidinjitetittëmerituar tëRSH në NATOmbetet emergjencë kombëtare dhe prioritet nr 1i plaftormës së qeverisjes-BASHA!

Ndërsa si“konçidencë(!)”,citoj Ambasadoren e sapoemëruar, Sh.S Znj Yuri KIM: “Prioritetiimiparëështë ta ndihmojShqipërinëtëbëhetaleatemë e aftë e NATO-s dhenjë bastion mëifortësigurie”!Konsideruar këtë, jam shpresëplotëse edhe me mbështetjen e SHBA do ja dalim.

*Gjeneral ® Piro AHMETAJ,

Këshilltar për Sigurinë Kombëtare në PD, ish:

Këshilltar i Mbrojtjes/Ushtarak për 2 President të Republikës;

Zv/SHASHPFA dhe Përfaqësues i RSH në Komandën e NATO-s