Rama sapo akuzoi NATO-n dhe justifikoi Rusinë për situatën në Ukrainë e jo vetëm…

Nënkryetari i PD, Edi Paloka, referuar deklaratave të kryeministrit Edi Rama gjatë Konferencës së Sigurisë në Mynih, shprehet se “nën veshjen e kryesuesit të OSBE-së, Rama sapo deklaroi live se Rusisë nuk mund ti vihet faj për sjelljen e saj në rajon “përderisa ajo të ndjehet e rrethuar nga NATO…”

“Tani pritet të dalë në konferencë Tao Balla e të akuzojë Bashën si agjent të Rusisë”, mbyll reagimin e tij nënkryetari i PD.

Postimi i plotë i Edi Palokës

