Pse Uashingtoni dhe Berlini përgënjeshtruan Ramën për projektin e tij të coptimit të Kosovës

Deshtimi i dyte madhor i Zografit Bis per te shfrytezuar kryesimin e OSBE ne sherbim te Beogradit dhe kunder Kosoves! Te dashur miq, Esad Toptani i Ri po shfrytezon kryesimin e OSBE, takimet ne kete kuader kunder Kosoves dhe ne sherbim te Serbise se Madhe apo Jugosllavise se Re.

Ai shenou dje deshtimin e dyte madhor ne kete perpjekje anti Kosove dhe antikombetare por dhe destabilizuese dhe per rajonin. Keshtu, dje, direkt pas takimit me Sekretarin e Departamentit te Shtetit, Pompeo, Zografi Bis njoftoi ne Facebook sa vijon: “Në zyrën e Sekretarit të Shtetit, Mike Pompeo, për Rindërtimin, paketën AntiKÇK, Shengenin Rajonal dhe dialogun Kosovë – Serbi, si edhe sfidat e përbashkëta të aleancës sonë strategjike, ku Shqipëria mbetet besnikërisht e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”,.

Nderkohe Sekretari i Shtetit Pompeo ne njoftimin e tij ne Twitter shkruan saj vijon “Mirënjohës për partneritetin tonë të palëkundur si aleat te Shqipërise dhe rolin e saj të lavdërueshëm si drejtues stabiliteti në Ballkanin Perëndimor”.

Pra ne kete njoftim siç e shihni nuk thuhet asnje fjale dhe nuk shprehet asnje vleresim per ato çka njofton Edvin Zografi ne njoftimin e tij. Kjo do te thote se ai deshtoi plotesisht ne perpjekjet e tij per te manipuluar apo mashtruar me projektin e Serbise se Madhe, Jugosllavine e Re apo dhe me perfshirjen e tij ne emer te Vuçiç ne dialogun Kosove Serbi etj etj

Por duke pare manipulimin dhe mashtrimin qe i beri Esad Pasha i Ri takimit me Sekretarin Pompeo, Departamenti i Shtetit nderhyri perseri dhe njoftoi shqiptaret me zedhenesin e tij Morgan Ortagus ne valet e Zerit te Amerikes se: “

Pompeo theksoi mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara ndaj përpjekjeve të Shqipërisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe përpjekjeve të tanishme për reformën në drejtësi dhe atë zgjedhore”, dhe se”“Sekretari Pompeo gjithashtu përgëzoi Kryeministrin për angazhimin e palëkundur të qeverisë së tij për kontributin në aleancën e NATO-s, për kundërvënien ndaj veprimtarive keqdashëse të Iranit dhe për rolin udhëheqës në rajonal në mbrojtje të rrjeteve të komunikimit 5G”.

Pra miq siç shihni as ne kete sqarim qe ben zedhenesi i Dapartamentit te Shtetit, qe eshte me shume nje pergenjeshtrim i manipulimit te takimit nga Zografi Bis nuk thuhet asnje fjale dhe nuk shprehet asnje mbeshtetje per axhenden e tradhetise kombetare te Esad Pashes te Ri.

Kjo shenon nje deshtim tjeter spektakolar te argatit te Beogradit per te shitur projektin luftenxites te Serbomadhise ne Washington, apo dhe perpjekjen tjeter anti Kosove per te shnderruar çeshtjen e dialogut Prishtine Beograd me porosi te ketij te fundit, ne çeshtje te kryesise se OSBE.

E verteta eshte se ky ishte deshtimi i dyte ne nje hark kohor te shkurter i Kallam Diplomatit per te shfrytezuar kryesimin e OSBE si argat i Beogradit per agjenden e Serbise se Madhe. Vetem pak dite me pare pas Esad Toptani i ri takoi Kancelaren Anxhel Merkel ne Berlin.

Direkt pas takimit te tij me kancelaren gjermane Anxhela Merkel, Edvini u foli gazetareve per Minishengenin dhe sulmoi si bandit ishkryeministrin e Kosoves, Haradinaj per te lene me kuptuar se projekti i Serbomadhise me emrin maske Minishengen kishte gjetur mbeshtetje nga zonja Merkel e pse jo edhe sharjet prej halabaku te Haradinaj si pengese e pakapercyeshme e ketij projekti.

Ky manipulim i pafytyre dhe prononcim mashtrues per takimin me Merkel detyroi qeverine gjermane te leshoje sqarim pergenjeshtrues ne valet e DW, ne te cilin deklarohet se Gjermania mbeshtet vetem forma bashkepunimi rajonal gjitheperfshires, per rrjedhoje ajo nuk mbeshtet projekte perçarese e perjashtuese.

Por duke perfunduar theksoj se Edvin Kristaq Tradhetari megjithe keto deshtime spektakolare do vazhdoje pa u ndalur misionin e tij antikombetar. Ju takon shqiptareve ti japin tradhetarit ate qe kombet e civilizuara ju kane dhene gjithmone lloijt te tij! sb