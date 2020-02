Pronari i kompanisë që importonte “kancer” për Vlorën, mik i Edi Ramës

Një lëndë e rrezikshme e njohur si “amiant” u bllokua dje në portin e Vlorës në një traget të mbërritur nga Italia, por sot u zbulua se kjo lëndë e rrezikshme ishte importuar nga Italia nga miku i ngusghtë i Edi Ramës, Zamir Kormuzi.

Denoncimi është bërë nga një qytetar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha. Qytetari shkruan se, atë dje e arrstoj policia por sigurisht e arrestuan pa ditur lidhjen e tij me Edi Ramën.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Famozi Zamir Kormuzi, qe importonte kancer per Vloren, mik per koke me Edvin Mafine! sb

Pershendetje dr Z ir Kornuzi menaxheri i kompanise qe silkte helme me traget nga Italia njehet si mik me koke i Edi Rames. Prandaj eshte e domosdoshme te hetohen lidhjet e tyre qofteedhe te biznesit. Ate dje e arrstoj policia por sigurisht e arrestuan pa ditur lidhjen e tij me Edi Ramen. Une po ju nise nje foto ku Zamiri rrine shtruar se bashku me Ramen do perpiqem te gjeje edhe dokumenta te tjera per lidhjet midis tyre, me respekt…