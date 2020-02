Presidenti Ilir Meta ka paralajmëruar shpërndarjen e parlamentit. Mesazhin e ka dhënë nëpërmjet zëdhënësit të presidencës, Tedi Blushi.

Postimi i Tedi Blushit në Facebook

Parlamentin do e shpërndajë populli. Presidenti vetëm do zbatojë vullnetin e tij.

Dhe dekretin për kthimin e ligjit për grushtin e shtetit do e vendosë populli. Presidenti vetëm do e firmosë në emër të tij.

DO KETË DISA DEKRETE PËR SHPARTALLIMIN E GRUSHTIT TË SHTETIT.

BËNI DURIM!

DEKRETET DO T’I ZBATOJË POPULLI SHQIPTAR!