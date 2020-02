Paralajmërimi i shkencëtarëve për atë që do të ndodhë me 21 shkurt

Shkencëtarët po paralajmërojnë se një yll super gjigant afër planetit Tokë duket se është në prag të shpërthimit.

Super ylli i quajtur Betelgeuse, është bërë më i zbehtë dhe i zbehtë gjatë disa muajve të fundit, duke ngjallur shqetësime për shpërthimin e tij.

Gjatë ditëve të kaluara, megjithatë, ylli ka filluar të ndryshojë formën, duke sugjeruar që një Supernova mund të ndodhë së shpejti. Në fakt, data e vlerësuar nga shkencëtarët është aktualisht 21 shkurt.

Në 642 vjet dritë larg, Betelgeuse është relativisht afër Tokës në aspektin astronomik. Gjithashtu është edhe masivisht më i madh se Toka dhe Dielli, shkruan Cnet, transmeton Telegrafi.

Megjithëse shpërthimet e yjeve janë ngjarje masive, ylli fatmirësisht është akoma larg nga Toka që nuk do të shkaktojë dëm për planetin.

Thënë kështu, efektet e tij do të ndihen në sistemin tonë diellor, pasi shpërthimi do të krijojë një dritë tepër të ndritshme si ylli në qiell, megjithëse, nëse kjo do të ndodhte me të vërtetë, qielli do të jetë më i errët si kurrë më parë me muaj.

Megjithëse disa shkencëtarë këmbëngulin se shpërthimi do të jetë një Supernova, shumica besojnë se sjellja e çuditshme e super gjigantit është vetëm një pjesë e jetëgjatësisë së saj dhe se nuk do të shpërthejë për 100,000 vjet të tjera.

Sidoqoftë, astronomi Andy Briggs tha se meqë pak dihet vërtet për supernovat, është e mundur që akoma mund të ndodhë një shpërthim.

“Sidoqoftë, duhet të thuhet se parashikimi i supernovave është një shkencë e pasaktë, kështu që ekziston akoma një mundësi, sado e largët, që fundi i zjarrtë i Betelgeuse të mund të ndodhte këto ditë”, shkroi ai.