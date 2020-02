Paralajmërimi i fortë i Berishës për Ramën: Edhe në hënë të shkosh nuk merr mandat të tretë!

Ish-kryeministri, Sali Berisha, akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor fatkeqësinë e tërmetit në shërbim të pushtetit të vet.

Por i ftuar në “Tempora” në Rtv Ora ai ja lejoi vetes të vërë një bast të madh për të ardhmen politike të Ramës.

“ Ky e tregoi që dje, duke shkelmuar mbi mjerimin e atyre njerëzve, Rama mendon se siguroi mandatin e tretë.Rama edhe në hënë po të shkojë mandat të tretë nuk merr më, është i djegur.

Duke komentuar deklaratën e Komisioneri të Zgjerimit se nuk do të lejojnë korrupsion me donacionet për tërmetin ai tha: “Deklararta e komisionerit shkon në linjë të plotë me destinacionin e parave të qeverisë së SHBA.

Ti varësh ujkut në qafë mëlçitë e qingjit bën mëkatin më të madh dhe ata e dinë se çfarë hajdutësh ndërkombëtarë janë këta. Për ne është lajm shumë i mirë””, tha Berisha.

Për Berishën, Rama po tallet me qytetarët që u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit.

Ai thotë se nëse do të ishte kryeministër, për dy vite me fondet e buxhetit të shtetit dhe grantet nga donacionet ndërkombëtare do të zhdukte çdo gjurmë të mbetur nga tërmeti shkatërrimtar.

Por Rama sipas tij nuk ka akorduar asnjë fond nga buxheti dhe në të tillë situatë do të duhet 10 vjet që ato familje të strehohen në mos ky proces do të zgjasë pambarimisht.

“ Kur i kam dëgjuar këta që thonë do të kemi 450 milion euro grante e kam quajtur të tepruar.Problemi është kur do të kryhen. Sipas kësaj që kuptoj unë do të duhen vite e vite për tu zbatuar në terren.1000 herë mirënjohje për të gjitha ndihmat por absolutisht do të angazhoja dy vite buxhetin e shtetit.

Ka pasur një vit që vetëm në rrugë janë angazhuar 850 milion euro. Ndodhi kjo fatkeqësi e madhe unë për dy vite pa asnjë kokëdhimbje me buxhetin dhe këto grante gjurmë tërmeti më nuk do të kishte.

Ky i ka dhënë vetëm 1 milion euro një hoteli në Kavajë, 63 mijë euro për viktimat, vrasje shterërore të mirëfillta dhe ka dhënë 15% të atyre që kanë nevojë të famshme bonuse që nuk gjen dot asnjë kthim me atë që ka dhënë ky dhe nuk ka dhënë asgjë tjetër nga buxheti. E kam denoncuar si cinike dhe tallje gjendjen e tij të jashtëzakonshme.

Sepse nëse shpall gjendjen e jashtëzakonshme pa fondin për gjendjen e jashtëzakonshme kjo është vetëm tallje. Nuk ka ndërmend të angazhojë buxhetin dhe pa buxhet kjo çështje zgjat 8-10 vjet për të mos thënë që nuk zgjidhet fare.

Qeveria negocion dhe thotë se nëse ju nuk përdorni procedurat urgjente të emergjencës atëherë hajde që të zgjidhim problemin dhe të krijojmë fondet dhe paratë disbursohen gradualisht”, tha Berisha.