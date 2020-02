Nxhehet debati në Kosovë, Haradinaj paralajmëron Kurtin: Nëse i heq taksën Serbisë…

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar shkëputje të raporteve me Albin Kurtin nëse largon taksën.

Haradinaj, në “Debat Plus” me Ermal Pandurin në RTV Dukagjini ka thënë se në tema nacionale janë të gatshëm për të kontribuar siç është edhe përfshirja në dialog.

Megjithatë ai ka thënë se nuk pranon të kthehet pas në proces.

Kryetari i AAK-së ka thënë se nëse Kurti e heq taksën “ne i ndajmë rrugët shumë keq me të”.

“Ne s’kemi as pse komunikojmë më me njeri-tjetrin. Nuk besoj se takimi me të më do t’i kontribuonte interesin nacional”.

Haradinaj ka thënë se nëse Kurti kthehet në të njëjtat formula të dialogut si deri më tani Kosova do të vonohet edhe për disa vjet.

Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka hedhur akuza ndaj Albin Kurtit në përpjekjet për ta larguar taksën.

Haradinaj, në “Debat Plus” në RTV Dukagjini ka thënë se largimi i taksës do ta kthente Kosovën në një pikë ku e kishte dërguar Presidenti Thaçi.

“Zoti Kurti do të mbahet përgjegjës që po e kthen Kosovën në një proces që e ka kaluar Kosova e për të cilin e kishte akuzuar zotin Thaçi”.

Ai ka thënë se taksa ka pasur peshë sa rrëzimi i qeverisë ndërsa Kurti po e jep atë pa asnjë kundërpeshë, përcjell Telegrafi.

I pari i AAK-së ka thënë Kurti ka ndryshuar shumë dhe së fundmi shihet edhe respekti që flet për Listën Serbe.

“Ata [Lista Serbe] janë po të njëjtit siç kanë qenë edhe kur ishin në qeveri bashkë me ne”.

I pyetur nëse Kurti po ndjehet i frikësuar nga deklaratat e tij, Haradinaj është përgjigjur.

“Kurti nuk ka nevojë të frikësohet pasi edhe ai edhe unë jemi të zgjedhur të popullit, por ai duhet t’i dijë limitet çka lejohet e çka jo pasi”.

Haradinaj thotë se pavarësisht se Kurti ka premtuar reciprocitetin ma mirë për atë dhe vendin është ta thyej atë premtim.

“Ai ka premtuar edhe njohjen nga Serbia e shumë gjëra tjera por më mirë është të thyej premtimin për taksën”.

Ish-kryeministri thotë se Kurti ka ndonjë zor të madh që po e largon taksën.

“Largimi i taksës është kërkesë e Serbisë. Nuk ka logjikë që ai ta largojë nëse nuk është peng i diçkaje që ne nuk e dimë. Ai duhet ta tregojë problemin para popullit. Kurti është i njëjti njeri që ka rrëzuar kamionë. Ai ka ndonjë zor të madh që po merr këtë veprim”, tha ndër të tjera Ramush Haradinaj.

“Telegrafi”