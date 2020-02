Mediat serbe vazhdojnë ta terrorizojnë të riun serb që do të luajë për Kosovën

Vendimi i të riut nga Graçanica, Ilija Iviç, për t’iu bashkuar kombëtares së Kosovës, ka nxitur reagime të shumta në Serbi.

Mediat atje për dy ditë rresht janë duke e vazhduar propagandën kundër të riut Iviq me shkrime e intervista.

Një prej mediave më propaganduese në Beograd “Kurir” sot ka publikuar një intervistë me një ish-lojtar të kombëtares të Serbisë.

Bëhet fjalë për Milan Lane Jovanoviç, i cili thotë se, nuk arrin ta kuptojë faktin se si Iviç ka pranuar që t’i bashkohet Kombëtares së Kosovës.

Ai thotë se po të ishte për vete do të priste për ftesë nga Serbia, edhe nëse pritja do të zgjaste me vite dhe do të bëhej 33 vjeç.

Jovanoviç madje thotë se, pavarësisht nevojës për afirmim dhe karrierë janë disa “vija të kuqe” që duhet mos i shkelur.

Ai thotë se duhet pasur shkëmbime kulturore e ekonomike mes popujve, por sipas tij gjë tjetër është të luash për një klub dhe gjë tjetër të luash për një përfaqësuese.

Siç thotë ai, përfaqësuesja është vendi ku duhet të tregohet patriotizmi.

Jovanoviç thotë se për të s’do të kishte fare vlerë një trofe bote i ftuar nga kombëtarja serbe nëse në ekip do të ishin 11 lojtar brazilian. Ai thotë se ajo do të shijonte nëse do të fitohej nga vetë serbët.