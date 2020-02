Kunati i Ben Blushit gjobvënës dhe sekser, përzgjidhet për në Gjykatën e Lartë!

Nuk plotëson asnjë kriter, por përzgjidhet për anëtar të Gjykatës së Lartë, falë reformës në drejtësi të Edi Ramës. Bëhet fjalë për kunatin e Ben Blushit, drejtor i Top-Channel, Alban Brati.

Denoncimi bëhet në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha. Sipas këtij të fundit, ai është i denoncuar si gjobvënës dhe sekser dhe ka dosje pëGjor ndjekje penale!

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Alban Brati, kunati i Arben Malavites perzgjidhet per anetar te Gjykates se Larte! Ai eshte i denoncuar si gjobvenes dhe sekser dhe ka dosje per ndjekje penale!

Por vetingun ja u ben Arben Malavita me teleblushin e tij 24/7 ne lepirje te Rames dhe mbeshtetje te krimit shteteror!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Mirmbrema z Berisha desha tju ve ne dijen se sapo e mesova se sekretari i pergjithshem i kuvendi z Alban Brati eshte perzgjedhu si kandidat per gjygjtare ne gjykaten e Lare dhe se ky person eshte i kallzuar ne prokurorine e Tiraner si sekser nderhyres neper istutucione gjobvenes dhe mashtrus Ceshtja eshte ankimuar ne gjykaten Penale Per me teper munde te sjelle dosjen aty ku te me adresoni Faleminderit