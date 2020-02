Ja çfarë duhet të konsumoni për të parandaluar koronavirusin

Përhapja e koronavirusit tanimë është deklaruar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si një emergjencë e shëndetit publik.

Ky virus, i cili ka origjinë nga Kina, është përgjegjës për 361 vdekje dhe mbi 17.000 të infektuar. Kina, Koreja Jugore, Irani, Franca dhe Italia janë vetëm disa nga shtetet e botës, në të cilat është deklaruar përhapja e këtij virusi.

Zyrtarët mjekësorë bëjnë thirrje tek qytetarët, që të kujdesen dhe të marrin masat mbrojtëse ndaj këtij virusi. Së pari duhet të kuptoni se simptomat e koronavirusit tanimë të quajtur SARS-CoV, janë shumë të ngjashme me virusin sezonal.

Ato përfshijnë probleme me frymëmarrje, kollë, vjellje dhe temperaturë. Në disa raste më serioze ky virus mund të shfaqë edhe simptoma më të rënda siç janë tek personat me pneumoni, sindromë akute respiratore dhe ata me probleme me veshkat.

Disa nga ushqimet, të cilat duhet t’i përdorni për t’i parandaluar viruset janë ato, të cilat kryesisht përmbajnë vitaminë C. Disa nga këto produkte janë:

Çaji i xhenxhefilit

Portokalli

Uji

Boronicat

Domatet

Limoni

Kivi