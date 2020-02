Futen në grevë urie edhe punonjësit e Uzinës në Ballsh (Video)

Futen ne greve urie edhe punonjesit e uzines ne Ballsh.Mashtruesit, e radhes qe presupozohet se jane pronaret, por ne fakte jane vet pushtetaret qe po na qeverrisin, ju thone te fillojne pune, dhe te harrojne, pagat e prapambetura.Çdo here i njejti avaz, i lene pa paguar, me muaj te tere, ne disa raste, u paguajne vetem sigurimet shoqerore, gje qe tregon qartasi, korrupsionin dhe hajduterine, e pa krahasushme te tyre.Punonjesit e ndershem dhe te vuajtur te uzines, banore te Mallakastres dhe te Fierit, kane muaj qe po neperkemben dhe po vidhen, njelloj si koleget e tyre te, Poçemit, punonjes te nen /stacionit, po ndermarrin, nje veprim ekstrem, po vet sakrifikohen, me shpresen qe dikush ti degjoje.Ku jeni ju deputet te rilindjes, pse rrini skutave, pse nuk dilni ne krahe te qytetareve, qe pretendoni, se jeni perfaqsues te tyre.Jeni 10 deputet, ne qarkun Fier, detyrojeni Ramen tuaj, ti respektoje ne te drejten e tyre, punonjesit e uzines.Jane qindra familje, qe po neprekemben, dhe po vidhenNe raste se nuk ju degjon, qe kjo eshte me se e sigurte, jepni dorheqjen, tregojuni burra, me votat e ketyre qytetareve jeni aty.Ne fakte çfar them, ju e dini qe nuk jeni te votuar, por me vota te vjedhura, me shantazhe dhe presione jeni bere deputet, ju nuk jeni perfaqsim i qytetareve dhe pare ne kete kontekst, rrini aty se e meritoni.

Gepostet von Luan Baci am Montag, 17. Februar 2020