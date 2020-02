Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa deklaron se dështimi e ka emrin Edi Rama. Në një postim në “Facebook”, duke iu referuar deklaratave të kryeministrit në emisionin “Real Story” në News24, Zhupa shkruan se kreu i PD Lulzim Basha nuk ka asnjë lidhje me atë që përfaqëson Rama.

Sipas saj, Basha është modeli i politikanit europian, që mbart në karrierën e tij arritje historike për vendin, ndërsa arritjet e Ramës janë kriminalizimi i shtetit, shndërrimi i Shqipërisë në Kolumbinë e Evropës, vendi më i korruptuar dhe me emigracionin më të madh.

POSTIMI I INA ZHUPËS

Lulzim Basha nuk ka asnjë lidhje me atë që përfaqëson Rama!

Sepse të punosh për qytetarët sipas Ramës është dështim. Të punosh për krimin, jo!

Të ndalosh mafien e ndërtimit, sipas Ramës është dështim, të jesh partner i saj dhe t’i pastrosh paratë me kulla shumëkatëshe, jo!

Të ndërtosh shkolla kopshte e çerdhe, sipas Ramës, është dështim, të vjedhësh çdo qindarkë deri dhe tek shërbimin shëndetësor, jo!

Të përfaqësosh vlerat qytetare, sipas Ramës është dështim, të kriminalizosh shtetin dhe qeverinë, jo!

Ky modeli i Edi Ramës duhet zhdukur një orë e parë!

Basha është modeli i politikanit europian, që mbart në karrierën e tij arritje historike për vendin.

Ai është nder kontribuesit kryesore për ndërtimin e Rrugës së Kombit, Rama u vuri taksë shqiptarëve të veriut dhe Kosovës.

Basha është ndër kontribuesit kryesorë të anëtarësimit të vendit në NATO, Rama po e mban peng tash 6 vjet hapjen e negociatave.

Nën lidershipin e Bashës, Shqipërisë iu liberalizuan vizat, Rama përzuri shqiptarët nga vendi i tyre, i ktheu azilantë që rrezikojnë liberalizimin e vizave, se i vodhi dhe varfëroi Shqipërinë.

Lulzim Basha punoi për dokumentimin e krimeve të luftës në Kosovë, pavarësinë dhe njohjen ndërkombëtare të saj, Edi Rama, siç e thonë media dhe ekspertë ndërkombëtarë, u investua personalisht për ndarjen e saj.

Ai mashtroi shqiptarët për 300 mijë vende pune, shëndetësi falas, rend dhe siguri, ulje të çmimit të produkteve të shportës, ulje të çmimit të energjisë, etj.

E shndërroi Shqipërinë në vendin me taksat dhe çmimet më të larta, ku 1/3 e qytetarëve nuk sigurojnë dot as ushqimin e përditshëm.

Arritjet e Ramës, me të cilat tashmë ka një vend të përcaktuar në histori, janë kriminalizimi i shtetit, shndërrimi i Shqipërisë në Kolumbinë e Evropës, vendi më i korruptuar dhe me emigracionin më të madh.

Nëse dështimi do të kishte një emër tjetër, ai do të ishte Edi Rama!