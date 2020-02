Deklarata e fortë: “Rama po përdor anti-KÇK-në për të hequr njollën e tij”

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka reaguar sërisht në rrjetet sociale mbi operacionin anti-KÇK, që sipas tij po përdoret nga Edi Rama për të treguar se s’ka lidhje me krimin.

“Pra do të heqë njollën e lidhjes me krimin. Ai nuk kishte e as ka përgjigje bindëse se përse krimi bën vota për të? Përse gjenden kaq shumë ish të dënuar në skalionin e tij politik? Përse jepen garanci qeveritare para gjykatave për lirimin para kohe të të dënuarve? Përse trafiku i drogës në qeverisjen e tij është më i madhi i të gjitha kohërave?

Përse kriminalizohet masivisht shoqëria e orientuar drejt maleve për mbjellje hashashi?”, shkruan Manjani.

Në vijim, ish-ministri shprehet se Rama përpiqet të ngulë në mendjet e njerëzve se krimi lulëzon vetë.

Komenti nga Ylli Manjani

Nuk më surprizon më hiç, udhëheqësi! Është bërë bajatshmërisht i lexueshëm. Vetëm 1 orë nga konstatimi që bëra se “Ai po bën fushatë elektorale me KÇK”, e konfirmoi.

Iu sul gazetarëve që e kritikojnë, por pranoi hapur që ai po tregon se “… nuk ka lidhje me krimin siç i thonë…”

Përse, përse e përse?! Por nuk ka përgjigje Kryeministri.

Ama Edi Rama sikur nuk është kryeministër, përpiqet të ngulë në mendjet e njerëzve se ai ska lidhje fare me këto gjëra. Se medemek krimi lulzon vetë…

Se 600 e kusur kile kokainë e trafikuar e të paktën tre qendra përpunimi të kapura në vend marrkan guximin të bëhen vetë. E ku? Bash në vendin ku qeveria kontrollon çdo fjalë e jo më çdo lëvizje apo afferë.

O llogjikë! Plaç në vend më mirë!

Nejse, Ai këtë ka për të shitur këtë radhë. Pra KÇK dhe OFeLi-në. Kush ja blen ja paftë hajrin.

Por, ndërkohë dëmi që sundimi i Edi Ramës ka sjellë është vështirësisht i rikuperueshëm.

Vini re me vemendje!

A keni parë që na janë zgjatur minutat e kontrollit të pasaportave në kufirin Europian?

Kjo vjen thjesht nga fakti se çdo polic në Europë, pavarësisht qendrës apo humbëtirës kufitare ku shërben, kur ndeshet me një pasaportë shqiptare ka të ngulitur thellë dyshimin e arsyeshëm se:

1. Personi përballë është i kërkuar nga Interpol.

2. Në çantën e tij/saj ka drogë ose para droge.

3. Ka ardhur në shtetin tim për të kërkuar azil.

Të tre këto dyshime i ka çdo polic në BE. E këto dyshime me siguri i kanë nga fobitë ndaj nesh jo nga sundimi i mrekulkueshëm që i bën Edi Rama vendit të vet.

Sundim që i vuri popullit të vet një damkë të tmerrshme. Një damkë që do dojë kohë të na hiqet, jo vetëm kur Edi të mos jetë në qeveria po kam frikë as në kët botë…

Ja për këtë do ngelet i përhershëm në memorien e Shqipërisë.