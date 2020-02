Biznesit po i zihet fryma! Shikoni si tatohen dhe drejtohen qytetarët e Matit

Nga Denisa VATA

Jemi nje nga rrethet me te varfera ne Shqiperi,ku rinia pothuajse eshte larguar jashte per shkak te papunesise .

Shume shtepia jane ne shitje ne qytet per shkak se familjaret kane marre rruget e azilit.

Ne 7 vjet qeverisja,nuk eshte rritur kurre rroga.

Biznesit po i zihet fryma. Sidomos Biznesit te vogel.

Nderkohe qe Bashkia e Mat rrit pothuajse te gjitha taksat.Po vecoj disa si me poshte:

Agjensite funerale

Taksa e biznesit

Taksa e ndricimit

Dhe me interesante eshte se taksa per lojrat e fatit nuk ka ndryshuar. Sipas Bashkise Mat,lojrat e fatit nuk jane mbyllur pasi ne paketen fiskale 2020 ata duhet te paguajne per aktivitetin.Harruat qe jane ndaluar me ligj nga Lartegjatesia qe ne vitin 2019,…. eh ç’fat kishim pas me kete Bashki.

Une nuk jam specjaliste e fushes por kete e kupton edhe qytetari me i thjeshte.