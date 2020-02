Berisha publikon videon: Policia dhunon të sëmurin mendor…

Narkos ne uniforme dhunojne te semurin psiqik ne Sarande!Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital. sbpreshendetje Doktor Berisha une qe po ju shkruaj jam B S nga Saranda Personi qe shifni ne vidio e qe policie Shtetit e dhunon quhet Dashamire Bushi eshte 48 vjec Babi i dy femijeve nje njeri me prapambetje mendore e i semur psiqike qe kur ka linde mire fukaralleku qe e ka mbyt skan buke te haje ne shpi pasi invaliditetin qe perfitonte ja kan heq kta qakepirsat e Edi Rames pasi e kan ven ne Reth si demokrat e mbeshtes te protestave dhe cadres por ne Ralitet ky person eshte i semur psiqik qe bertet mbledh mbeturina ben gjera te pa kontrodhuara dhe per ket gje e njef gjithe saranda nuk do te Mjaftonin gjithe kto ka nje vajz 12 vjec dhe te Shoqen me prapambetje mendore mbas gjithe ketyre halleve e probleme nuk do te mjaftonin dhe dhuna qe i behet nga ana e policis te shteti pa arsye pse ky mban nje qen e nje qese mbeturina sic vet e shikoni ne vidio lutem dhe kam shume besim te ju per rastin ta beni publik dhe per uniformat e lleshit te meren masa qe mos te meren me hallexhinjet po me narkotrafikatet e tyre lutem qe emri im te jete anonim uroj gjithe te mirat per ju e familjen tuaj respektw

Gepostet von Sali Berisha am Montag, 3. Februar 2020