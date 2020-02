Berisha publikon mesazhin: Si kaloi në depresion Ardi Veliu kur i vodhën 400 mijë euro në shtëpi

Publikohen fakte të reja rreth pastëttisë së figurës së Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë Shtetit, Ardi Veliu.

Sipas asaj që shkruan ish-Kryeministri Sali Berisha, referuar mesazhit të një ish-oficeri policie, përveçse e ka kthyer Policinë e Shtetit në provë private, ai shprehet se në banesën e tij në Vlorë janë grabitur 400 mijë euro ose rreth 500 milionë lekë.

Sipas ish-oficerit, mbajtja e tij në detyrë bëhet për shkak të lidhjeve të tij familjare e shoqërore me drejtuesit e dy organizatave kriminale të fuqishme në vend.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Ardi Xhafa akuzohet se fshehu pasuri te medha!!

Atij ne Vlore, sipas deklerates se tij i vodhen ne shtepi 400.000 €!

Lexoni denoncimet per vetingun e tij. sb

Pershendetje! Ju tregoj si ish-oficer policie sr ky bur, me r te bute, e ka khyer organizaten e policise ne prone private, me te pa afte, dhe me drejtues te zgjedhur prej tij, me moral te dobet. Gjithashtu gradimi i tij ne cdo faze eshte ne kundershtim me Ligjin e Policise se shtetit, gje e cila bie ndesh me nje nga kushtet kryesore te vetingut, por sic duket se kane pare, si dhe nuk eshte marre parasysh vjedhja e 500 milion lekeve ne banesen e tij ne Vlore, kur ishte ne krye te Policise Bashkiake, kur kaloj dhe ne depresion, si dhe vilen e ndertuar me mijra euro, keto 2 vite ne Kodren e Diellit, e cila ka mbaruar, por smund te jetonte aty pa kaluar vetingun.

Me kryesorja eshte lancimi dhe mbajtja e tij ne detyre prej lidhjeve te tij familjare e shoqerore me drejtues te 2 organizatave me te fuqishme, si kjo e fundit, kriminale, qe kane shtuar aktivitetin kriminal ne vend, qe pas ardhjes se Ardit, ne drejtimin D.P.P.SH. Keto arsye, qe si ka kaput vetingu, kane detyruar si dhe une 260 oficera policie, qe ne 2019 te largohen me kerkesen e tyre prej trupes se policise. Lum si ne kush na ruan jeten e pronen. Klm.

Me shume kemi ne ne llogari qe punojme sesa ky tip qe tall trapin me popullin pasi ky ka raportuar qe i kane vjedhur ne banese rreth 400mije € dhe asgje nuk eshte permendur… po na i shpifin fare po fareeee Shqiperine tone. Ne pune po rrine dhe po hane super analfabete dhe hajdute te sapo dale nga burgu per vjedhje qe po punojne ne bashki dhe minibashki dhe te bejne edhe normat e larta. Ata qe kane mbaruar me 10 mesatare rri e ne shtepi dhe perse ., sepse nuk jane servil dhe me nenen parti. Ndaj te gjithe po mundohemi te ikim jashte vendit per ta lene ujin e paster ketu dhe mos e trazojme sepse po d trazuam do qelbet sepse poshte ka llum