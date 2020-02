Berisha publikon mesazhin e qytetarit: Një deputet i rëndësishëm i PS më premtoi, mos fol po të arrestuan 24 orë dhe…

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se është pjestar i një familjeje që ka problem me drejtësinë ndërsa ditën e sotme i është premtuar xhaxhait të tij se nuk do t’i preket asgjë në kuadër të operacionit Forca e Ligjit.

Qytetari shkruan se garancinë ia ka dhënë një deputet i rëndësishëm në Partinë Socialiste duke shtuar se, i ka kërkuar xhaxhait që të mos reagojë në asnjë lloj mënyre nëse ai arrestohet pasi do të lirohet për 24 orë.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Shikoni si po funksionon operacioni Forca e Krimit i KÇK!

Lexoni per komedine! Turp! Sb

Doktor mirmbrema uroj te jeni mire familjarisht,ne jemi nje familje me probleme me Drejtesin,por sa per pasurin xhaxhit tim sot i eshte premtuar qe cdo gje e jona nuk do preket nga askush,mjafton qe Xhaxhi im mos te flase kurr edhe nese ndalohet per 24 ore!!!takimi sot ka qen me nje nga deputet me te rendesishem te partis ne pushtet!!sms e bera tani ngaqe kemi siguri me urdher nga larte,por arsyja eshte sepse po qeshim sesi tallen me popullin!!!zoti ju rujt o doktor.