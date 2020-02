Berisha: Ku i gjeti Arben Malavita 2 milionë dollarë për të blerë Lori Kafenë?

Ish-Kryeministri Sali Berisha reagoi edhe ndaj raportimeve se gazetari Ben Blushi ka blerë kompaninë Lori Kafe, së bashku me Klodian Zoton, personin që qëndron pas aferëve së inceneratorëve.

Një ditë më parë u zbulua se bashkëshortja e Blushit, Eva, është aksionere me Zoton në një kompani. Ndërkohë sot u publikuan dokumentet për blerjen e Kori Kafe. Berisha thotë se nuk dihet ku i gjen këto miliona dollarë Blushi, por shton se ai e ka shtuar Top Channel në lëpirësin numër një të Edi Ramës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Klamoroze!

Arben Malavita dhe Klodian Mafiozi blejnë dhe Lori Kafenë!

Sa me shumë kanë vjedhur, aq më shumë duan të vjedhin.

Miq, oreksi vjen duke ngrënë per hajdutët dhe mafiozët kjo d.m.th sa më shumë ke vjedhur, aq më shumë do që të vjedhësh.

Lidhjet e Arben Malavitës me mafiozin e djegësve (inceneratorëve) me të cilin u grabitën shqiptarëve 320 milionë dollarë nuk kanë të ndalur. Tani kjo dyshe famëzeze, në të cilën Blushi përfaqësohet nga bashkëshortja e tij Eva me kompaninë e tyre të regjistruar në Sofje, po blejnë me 2 milionë dollarë Lori Kafenë!

Se ku i gjeti Arben Malavita 2 milionë dollarë për të blerë Lori Kafenë, e di ai vetë. Por e vërteta është se po pasurohet në mënyrë marramendëse për shkak të lidhjeve të tij mafioze me Ramën!

Arben Malavita ka shndërruar Teleblushin në lëpirësin nr. 1 të Edvin Mafisë, ndaj dhe ai tani fiton çdo gjyq dhe tender që do të fitojë!

Këtu më poshtë keni të gjithë dokumentet që dëshmojnë implikimin dhe pasurimin e Arben Malavitës me Lori Kafenë!

Lexoni hetimin e gazetarit investigativ! Sb