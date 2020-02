Berisha: Arben Malavita kumbar i aferës 15 milionë euro të Porto Romanos!

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Arben Malavita është kumbar i aferës 15 milionë euro të Porto Romanos!

Berisha shkruan më tej se, si shpërblim Arben Malavita me Klodian Zoto dhe Eva Blushi i bëjnë vëllain Alqi Bllakos drejtor të Lori kafesë pasi ia blejnë Vjollcës 2.2 milionë euro me paratë që vetë shtetit i morën.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Prandaj dhe ai ne gare me Karlo Malaviten dhe Ymer Çorapen ka shnderruar Teleblushin ne ERTV-3 apo Teleneveria-3!

Miq, gazetari investigativ zbulon se, pasi Rama kishte anulluar tenderin, Alqi Bllako me urdher te tij i jep 15 milione euro tenderin e anulluar pa gare fare kompanise “De Mare” qe punon per Klodian Zoton, ortakun e Arben Malavites nepermjet bashkeshortes se tij notere, e cila e ka te ndaluar me ligj te kete kompani private si notere.

Po miq, ligji nuk eshte per mafien. Si shperblim Arben Malavita me Klodian Zoto dhe Eva Blushi i bejne vellain Alqi Bllakos drejtor te Lori kafese pasi ia blejne Vjollces 2.2 milione euro me parate qe vete shtetit i moren.

Mafia ne veprim!

Lexoni artikullin e gazetarit investigativ. Sb

