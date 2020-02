Balliu: Fuqizimi i krimit, arritja më e madhe e Edi Ramës në 6 vite (Video)

FUQIZIMI I KRIMIT, ARRITJA MË E MADHE E EDI RAMËS NË 6 VITEKryeministri i votave të vjedhura me krimin l, nuk e mbulon dot partneritetin e tij me bosët kryesorë të krimit të organizuar në Shqipëri. Në qeverinë e tij, kriminelët kanë pastruar paratë e tafikut të drogës me leje ndërtimi, me tendera dhe koncesione. Është mbështetja politike e qeverisë së Edi Ramës që ka fuqizuar krimin shqiptar, për të cilin flet kreu i antimafies Italiane.

Gepostet von Klevis Balliu – Faqja Zyrtare am Mittwoch, 26. Februar 2020