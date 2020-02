12 pyetje Ramës, nga telefonata me Dritan Dajtin në burg, takimi me Shullazin dhe…

Gazetari Basir Çollaku i ka drejtuar 12 pyetje kryeministrit Edi Rama. Nëse do t’i bëheshin këto pyetje ramës mbrëmë në “Opinion”, sipas Çollakut, do të jepnin një pasqyrë tjetër për lidhje e kryemistrit Edi Rama me krimin, apo me personazhe të caktuar të kësaj bote të errët.

Mes pyetjeve që rendit Çollaku, është dhe ajo nëse ka pasur një takim mes Vangjush Dakos, Ramës dhe Emiljano Shullazit, apo nëse kryeministrin i vendit ka komunikuar me Dritan Dajtin, gjatë kohës që ai ka qenë në qeli.

Postimi i plotë i Çollakut

12 pyetje per Ramen, qe SPAK-u, mediatik, mundet t’ia beje ndonje dite, pasi te kete bere testin e droges..!!!

Do kisha dashur ta pyesja z KM nese do te kisha pasur lejen rastesore per tu gjendur ne panel, ne Klan per pak gjera:

1-A je takuar ne Durres me Emiljano Shullazin dhe Vangjush Dakon?

2-A ke biseduar ndonjehere here ne telefon me Dritan Dajtin nga qelia ku ndodhet?

3-A ke pritur e percjelle ne zyre dhe dreka apo darka Ymer Lalen?

4-A je njohur me Francesco Bechettin nepermjet Engjell Agaçit dhe ato 110 milione eurot jane skeme e dyshimte ndarjeje?

5-A ke kontakte dhe komunikime me ish drejtuesit e organizates “Hakmarrjes per Drejtesi” te pafajesusr ne kohen tende?

6-A ke njohje dhe u ke lene fillin e puneve mbare nje superbande me aktivitet kriminal mbi 20 vjeçar ne Fier ?

7-A ke kellqe te çosh OFL ne Durres, Berat, Vlore, Kruje, Diber, te te pakten 5 banda te strukturuara prej kohesh?

8-A ke shperblyer me poste njerezit e drejtesise te cilet te hoqen sikletin e Xibrakes?

9-A ke frike se Sajmir Tahiri dhe Fatmir Xhafa kane pergjime per ty per pune delikate me ligjin?

10-A mendon se Gramoz Ruçi dhe Fatmir Xhafa e kane zhdukur dosjen origjinale te “Komisionit Olldashi” per dosjet e lejeve te ndertimit?

11-Sa ore ka punuar deri tani avokati yt gjerman kunder “Bild” dhe sa ka shkuar fatura, se ai kushton qindra mijera euro ne kaq muaj, nese padia eshte bere??

12-Po me Lul Berishen je takuar ndonjehere?

Sigurisht per ligjet diktatoriale qe po miraton ashiqare, duhet radikalisht kundershti. Sepse ka shume te fshehta Edi Rama, te cilat nese dalin, nga pengjet ku ruhen, astma do ta sekelldise shume gjate…