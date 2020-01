Zgjedhjet e parakohshme të paevitueshme

Ermal XHELILAJ

Zgjedhjet e parakohshme duket se jane te paevitueshme! Kryeministri Rama, si nje shahist politik qe pretendon te jete, tashme e ka kuptuar qe eshte i kapur shah mat te pranoj realitetin politik dhe rrjedhimisht t’i nenshtrohet zgjedhjeve te parakohshme e rotacionit politik.

Te gjithe levizjet politike brenda vendit e ne rrafshin nderkombetar gjate koheve te fundit tregojne se ngrehinen e shpartalluar te Qeverise Rama, te goditur rende nga termeti politik opozitar e Partise Demokratike dhe skandalet e njepasnjeshme qeverisese te viteve te fundit nuk mund ta mbaj ne kembe asnje e asgje.

Justifikimet politike dhe alibia e Kryministrit se kjo Qeveri do te vazhdoj mandatin e saj deri ne 2021 per shkak te Reformes ne Drejtesi dhe rindertimit te vendit post-termet jane nje farse qe edhe vete partia ne pushtet nuk e beson me.

Vendi po perjeton nje krize te thelle politike, ekonomike e institucionale qe pritet te agravohet me tej ne rast se nuk do t’i jepet zgjidhje ngercit politik aktual.

Kushtet e Bundestagut e kane vene kete Qeveri ne poziten me te keqe te mundshme qe nje sistem qeverises mund te has ne konktekstin e sistemit demokratik europian. Kryeministri ndodhet perpara nje deshtimi spektakolar politik qe edhe regjimet ne vendet e botes se trete do t’i kishin zili.

Njekohesisht, ky Kryeminister, si pasoje e keqqeverisjes, cenimit se lirise se medias, kriminalizimit te pushtetit e trafikut te droges, manipulimit e vjedhjes se votave, nivelit te autokracise qe ka instaluar dhe korrupsionit galopant qe ka mberthyer vendin, nuk gezon asnje mbeshtetje nderkombetare.

Pothuajse asnje politikan i rendesishem e kryetar shteti i huaj nuk e ka vizituar vendit gjate kesaj periudhe. Nese kjo Qeveri do te miratoj reformen zgjedhore dhe propozimet e opozites se bashkuar, si nje nga kushtet e Bundestagut per te hapur negociatat me BE ne muajin maj, atehere normalisht zgjedhjet e parakohshme jane automatikisht ne prag, pra implementimi i tyre eshte i paevitueshem (sikurse pasqyrohet ne kushtet e percaktuara).

Nga ana tjeter, nese hipotetikisht Rama do te perpiqet, sikurse beri ne nentor, te shtyj afatet e reformes zgjedhore, atehere paralajmerimi i kryeministrit hollandez per mosceljen e negociatave ne Samitin e Zagrebit ne maj te ketij viti, per shkak te korrupsionit e kriminalitetit ne vend e jo vetem, do te behet realitet.

Gjermania e Franca sigurisht do te jene ne nje interval politik me Hollanden si pasoje e mospermbushjes se kushteve te Bundestagut.

Deshtimi per mosceljen e negociatave per te disaten here nga Qeveria Rama, niveli skanadaloz i qeverisjes gjate ketyre viteve, si dhe reagimi politik i opozites me ane te mjeteve demokratike dhe protestave popullore do ta bej te paevitueshme renien e kesaj Qeverie, shpalljen e zgjedhjeve te parakohshme e rrjedhimisht rotacionin politik.