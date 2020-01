Tatimorët aksion për të gjobitur bizneset që nuk votojnë rilindjen: Baçi: Orientimi është politik!

Tatimorët aksion për gjobitur bizneset që nuk votojnë rilindjen: Baçi: Orientimi është politik!

Kryetari i Degës së PD të Fierit, Luan Baçi denoncon aksionin politik të Tatimeve për të gjobitur bizneset që nuk votojnë rilindjen.

Baçi shkruan në një postim në Facebook se, tatimorët janë orientuar që përfaqësuesit e bizneseeve që kanë folur dhe janë prononcuar publikisht në takimet qe ka patur Kryetari i PD, Lulzim Basha të gjobiten menjëherë.

Sipas Baçit, tatimorët mbushim arkën dhe shantazhojnë dhe hakmerre me kundershtarët poltikë. “Një nga viktimat e kesaj paturpësie dhe hajdutërie të këtyre banditëve të veshur me pushtet është dhe kjo zonjë qe po publikoj gjobën qe i kanë vendosur.

Postimi i plotë i kreut të PD Fier, Luan Baçi

Hordhite e tatimoreve jane hedhur ne sulme.

Me urdher te prere, siç pohojne vet nen ze, disa nga punonjesit e tatimeve, filluan dje aksionin pa afat, per prerje gjobash, gjithmone e me te medha.

Arka eshte bosh, nuk ka para as per rrogat as per pensionet.

Orientimi eshte edhe politik, te evindentohen bizneset qe nuk votojne rilindjen.

Te evidentohen sidomos bizneset, qe kane folur dhe jane prononcuar publikisht ne takimet qe ka patur Kryetari i PDSH, Z Lulzim Basha dhe te gjobiten menjehere.

Nje rruge e dy pune, mbushim arken dhe shantazhojme dhe hakmerremi me kundershtaret tane.

Nje nga viktimat e kesaj paturpesie dhe hajduterie te ketyre banditeve te veshur me pushtet, eshte dhe kjo zonje qe po publikoj gjoben qe i kane vendosur.

Quhet Zaide Xhemaj, eshte kryefamiljare, nene e dy femijve, ka nje dyqan me qera, shet fruta perime dhe eshte ok me çdo gje.

Por Zj Zaide eshte nje nga zonjat qe ka denoncuar publikisht ne takimin me Z Basha, pa drejtesite e kesaj qeverrie dhe te tatimoreve hajdute.

Turp ju nuk keni kete e dime qe jeni pa moral dhe te pa shpirte dhe kete e dime.

Por frike duhet te keni, duhet se qytetaret e ndershem dhe te vuajtur te ketij vendi nuk do te harrojne sjelljen tuaj rrugaçerore.

Ligji do te zbatohet fuqishem mbi ju tatimor hajdute dhe bastarde.

Kjo qe po u beni qytetareve fierake do t’ju kthehet ne bumerag.

Ti Drejtor i Tatimeve qe vjen çdo dite nga Elabasani ne Fier dhe mbush çantat me parate e qytetareve fierake zbato ligjin ne menyre te barabarte, boll me presione dhe shantazhe.

Ne do te veme para pergjegjesis ligjore dhe nuk do te falim çdo abuzues dhe hajdut qe demton dhe shantazhon qytetaret tane.