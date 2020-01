Si tallet Rama me të dëmtuarit nga tërmeti, Spahia: Pasi bëri premtime pa asnjë logjikë, fshihet si burracak

Qeveria e Edi Ramës, më e paafta në 107 vjet ekzistencë të shtetit shqiptar. I këtij mendimi është ish deputeti i PD-së, Bardh Spahia. Përmes një postimi në Facebook, Spahia shprehet se, qeveria po tallet me të dëmtuarit nga tërmeti.

“Edi Rama duhet larguar sa më parë, që ky vend të marrë frymë e qytetarët të kenë një qeveri që u shërben, e jo që tallet me ta”, shkruan ish-deputeti i PD.

Postimi i plotë i Bardh Spahisë

TALLJA E EDI RAMES ME TE DEMTUARIT NGA TERMETI

Qeveria e Edi Rames e meriton plotesisht emertimin si qeveria me e paafte qe ky shtet ka njohur ne 107 vite jete. 40 dite pas termetit te 26 Nentorit nuk ka ende nje liste te familjeve te demtuara!!!! Sa e veshtire mund te jete te besh nje liste te tille! Si mundet qe te mos menaxhohet dot nje situate lokale?

Nje kryeminister qe beri xhiro lart e poshte ne Durres, Kruje e Tirane, pasi shtyu edhe me tre muaj gjendjen e fatkeqesise natyrore, pas 40 ditesh vendos se situaten duhet ta marrin ne dore bashkite??? E ata qytetare te prekur nga termeti duhet te rinisin procesin e deklarimit te demeve??? A ka me tallje se kaq? A ka pacipesi me te madhe se kjo?

Ky kryeminister duhet te thote nese e ka arken bosh e po fiton kohe ne kurriz te njerezve qe kane humbur investimet e jetes se tyre! Pse fshihet pas Arben Ahmetajt e shpik procedura kur 10 dite pas termetit deklaronte se edhe po te merrte asnje lek nga jashte, do i rindertonte shtepite me fondet e saj se ishte me i miri e me i zgjuari?

Me ze e figure e ka thene! Pse fshihet si burracak, pasi beri premtime pa asnje llogjike e mbi te gjitha pa bere transparence te fondeve qe ka siguruar deri tani? Fatkeqesisht, e verteta eshte e hidhur: paaftesia e makuteria jane bere bashke e asnje shprese nuk ka per banoret e prekur nga termeti, se kjo qeveri do i jape zgjidhjen qe meritojne.

Edi Rama duhet larguar sa me pare, qe ky vend te marre fryme e qytetaret te kene nje qeveri qe u sherben, e jo qe tallet me ta.