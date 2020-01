Rrjedhje gazi në shkollë. Rrezikohet jeta e qindra nxënësve, drejtoria fsheh ngjarjen

Fshihet rrjedhja e rrezikshme gazit ne shkolle!Lexoni denoncimin e portalit te mirenjohur Jugunews dhe degjoni deshmite e nxenesve! sbVIDEO/Gazi rrjedh në kaldajën e shkollës në Libohovë, Luiza Mandi fsheh ngjarjenJugunews.netNë shkollën 9-vjeçare “Avni Rustemi” në Libohovë, gjithçka mund të ishte kthyer në tragjedi, por fatmirësisht të gjithë fëmijët janë mirë. Sistemi ngrohës në shkollë, kaldaja me gaz, ka pësuar një defekt, ku për pasojë gazi është përhapur në të gjithë shkollën. Fëmijët kanë dalë jashtë, dhe janë vendosur në palestrën që ndodhet përbri shkollës, dhe vetëm pas dy orëve i janë rikthyer sërish mësimit.Ajo që është e çuditshme në këtë situatë, është fakti se asnjë nga institucionet nuk kanë reaguar, ndërkohë që nuk dihet se me çfarë garancie janë rikthyer në mësim fëmijët, kur mund të kishte rrezik për shëndetin e tyre nga përhapja e gazit.Ndonese ngjarja ka ndodhur dy dite me pare sot nxenesit e shkolles i kane zhvilluar oret mesimore me xhupa ndonese kaldaja funksiononte. Vete ata rrefejne momentet tragjike. Kishte erë gazi dhe ne dolëm përjashta, u trembëm pak. Nuk ngrohemi tani, ngroheshim me kaldaja po ato u prishën. Është pak e vështirë të bësh mësim”Ditën e djeshme kur erdhën në shkollë mbante pak era gaz, dolëm jashtë dhe më vonë u futëm prapë në shkollë për të bërë mësim. Tani nuk ngrohemi me asgjë momentalisht. Kaldajat kanë funksionuar këtë vit. Mbante shumë erë gaz dhe dolëm jashtë deri nga ora 10:00. U trembëm pak. Tani në shkollë nuk ngrohemi me asgjë. Është ftohtë, nuk i kemi hequr xhupat-kane qene deklaratat e nxenesve dhene Jugunews.netNgrohja me kaldajë ishte pjesë e investimit të Bashkisë së Libohovës për rikonstruksionin e shkollës në vlerën 600 miilionë lekë. Ndërkohë të interesuar për të marrë edhe një reagim të kryetares së bashkisë, Luiza Mandi, Jugunews.net nuk e gjeti atë në zyrë per per te treten dite radhazi.

