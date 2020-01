Rama presion banorëve të Thumanës të pranojnë bonuset dhe të dalin nga hotelet

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Thumana, i cili shkruan se, kreu i Bashkisë, Bushi me njerëzit e tij u kanë bërë presion banorëve që të pranojnë bonuset dhe të dalin nga hotelet ku janë akomoduiar pas tërmetit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Narkoshteti qe vrau familjaret e tyre ne Thumane, me neglizhencen e tij i nxjerre edhe nga hoteli!

Lexoni denoncimin e dhimbshem te qytetarit dixhital. sb

Doktor Berisha pershendetje. Sot ne Shengjin ishte Bushi bashke me 10 veta midis tyre edhe narkotrafikant nga Thumana dhe kane hyre neper dhoma te banoreve te kampit nga Thumana duke ju bere presion te pranojne bonuset qesharake ose do t’i nxjerrin ne rruge dhe nuk do ju japin as shtepi pas rindertimit.

Ata duan te shperndajne banoret ne menyre qe te mos kene mundesi te jene te bashkuar dhe me pas te beje cte duan me fondet e rindertimit.