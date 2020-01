Qeveritarët prishin pallatet ku banojnë vetë, por jo ato të qytetareve të dëmtuara rëndë nga tërmeti

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetareje nga Laçi e cila shkruan se, pallatet e parë që po rregullohen pas tërmetit janë ato të drejtuesve lokalë të lidhur me qeverinë.

Berisha shkruan se, qeveritarët prishin pallatet ku banojnë vet, por jo ato të qytetareve të thjeshtë të dëmtuara rëndë nga tërmeti!

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje. Jam nje banore e pallatit 103 Laç, Kurbin. Banoj te pallati 103 te lagjja 4 ku jane 5 pallate që jane te rrezikshme.Mua si banore me shqeteson fakti se nane thene se pallati eshte per rikonstruksion,,,bashke me pallatin 101.Ndersa pallati 1-Kryetares se bashkisae ka dale per shembje 2-pallati i nenprefektit ka dal per shembje 3-dhe pallati i inxhinieres ka dal per shembje.

Si ka mundesi jemi ngjit me njeri tjetrin dhe lozin me jeten tone.Sepse si pallati 103 dhe si pallati 101 ka banore te thjeshte dhe punetore dhe jo persona qe punojne ne bashki.Ju lutem publikojeni se eshte nje shqetesim i madh.Si pallati 101 dhe 103 jane larguar perfundimisht madje dhe rroba`t i kane hecur.ju lutem publikojeni se kemi hall te nadh.Ne do te behemi edhe 2 pallatet bashke dhe do dalim ne cdo media,,,por kemi nevoje dhe per zerin tuaj.Ju falenderoj.