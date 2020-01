Punonjësit e stadiumit të Vlorës dy vite pa marrë pagat, nuk guxojnë të hapin gojë se…

Një qytetar nga Vlora i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Sali Berisha, i cili shkruan se, punonjësit e stadiumit të Vlorës, dy vjet pa marrë pagat dhe nuk guxojnë të hapin gojë se flaken në rrugë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Dy vite pa rroga punonjësit e stadiumit të Vlorës! Matje të dyshimta për…

Pershendetje doktorr.

Uroj te jesh mire me shendet. Po te shkruaj per nje problem madhor qe po prek qytetaret e vlores. Punonjesit e stadiumit kane 2 vjet pa u paguar dhe nuk guxojne te hapin goje se flaken ne rruge. Ndersa Sinan Beu qe eshte dora e Edvin Kristaq Rames vjen me lloj lloj inxhinieri e bejne matje.

Me sa duket duan ta shkrijne fare futbollin e te ndertojne kompleks e kulla sic mbushi gjithe shqiperine. Te lutem ngrije ti zerin dhe beje problem se asnje nuk kujtohet per keto familje qe kane 2 vjet qe punojne dhe nuk cojne asnje lek ne shpi.Madje as kryetai i Bashkise nuk ka cte beje se e urdheron i gjati.