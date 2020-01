Plagoset me thikë një polic në detyrë në burgun e Fierit, policia fsheh ngjarjen, reagon Berisha

Një punonjës policie është plagosur me thikë gjatë kryerjes së detyrës në burgubn e Fierit, ndërsa policia mban rtë fshehtë ngjarjen e rëndë. Denoncimi është bërë nga një qytetar, i cili i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministrit Berisha.

Qytetari shkruan se, burgu i Fierit është bërë një lagje gangesterësh të cilët kanë lidhje me shefat e policisë aty të cilët gënjehen me një drekë ose një darkë maksimumi.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Bandat e narkoqeverise i fusin thiken policit ne detyre ne burgun e Fierit.

Krimi mbahet sekret i narkoshtetit!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Prsh Z.Sali Berisha

Ju shkruaj per ngjarjen qe ka ndodhur disa dit m par n bugun e Fierit, nje i burgosur me ane te nje thike te cilat gjendet me shumic n burg ka goditur nj polic te regjimit te brendshem n qaf disa her gati sa per pak nuk i shkaktoi vdekjen, Ylli Seferi esht emrin i policit te qelluar nuk e di pse ky lajm mbahet kaq i fsheht edhe nuk publikohet,,, vertet burgu i fierit esht ber nj lagje gangesteresh te cilet kan lidhje me shefat e policis aty edhe t merrnin ndonj shum te shkembim do e kuptonim por ata i genjejn me nj drek ose nj dark max,

Nejse destinacioni i ketij mesazhi doja t ishit ju sepse n destinacion tjeter ky mesazh nuk do t kishte kuptim,,, Un q ju shkruaj jam nj ish polic 21 vjec i cili jam larguar nga detyra me deshir per shkak te funksionimit t burgut n nje menyr katastrof,,, Faleminderit.

Anonim