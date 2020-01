PD, parti e integrimit europian, Shqipëria e para!

Nga Qamil Gjyrezi

Që në krijimin e saj P.D. doli me slloganin, “Shqipëria si Europa”. Ka 30 vite që e majta në Shqipëri, pengon me një strategji të caktuar “revolucione me pushkë dhe në heshtje”, integrimin europian, me politikat e saja të mbrapshta ekonomike dhe sociale.

Rilindja e Edi Ramës është kthyer aktualisht në një të majtë shumë radikale, “tipike okulte” dhe autoritare, pjellë e së majtës ish-komuniste.

Kjo strategji është projektuar 25 vite përpara nga qarqe antikombëtare okulte, në Kosovë dhe Shqipëri, që vënë të parat interesat e tyre, në vend të Shqipnisë dhe Kosovës.

Në politikën post-moderne në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet të jenë Shqipëria dhe Kosova dhe integrimi i tyre euroatlantik.

Nëse mbas viteve 90-të e majta mbrojti ish-komunistët, ish-nomenklaturën, ish-sigurimin e shtetit, sot e majta radikale e Rilindjes në bashkëpunim me qarqe antishqiptare dhe kartele të drogës, ish-fëmijët e diktaturës, me të majtë radikalë në botë dhe në Kosovë, po pengon integrimin e Shqipërisë.

Rilindasit deklarojnë se do të bëjnë shumë për integrimin dhe celjen e negociatave në pranverë 2020, por me politikat e tyre ekonomike dhe sociale po i bëjnë dëm integrimit në shërbim të oligarkisë rajonale.

Politikat e të majtëve ish-komunistë në 30 vite, kanë penguar integrimin e Shqipërsië. Kujtoj politikën e ish-ministrit të jashtëm Paskal Milo, që patën rrahur në Bruksel si antishqiptarë, deklaratat e qaramanit Pandeli Majko për rrugën e kombit dhe qëndrimet e të majtëve në 30 vite demokraci, janë shembuj real, të një politike të majtë, sot radikale antintegrim.

Vetëm një forcë politike e djathtë liberale si P.D. dhe një kryeministër i ardhshëm si Lulzim Basha, që vë Shqipërinë realisht të parën, do ta integrojë Shqipërinë në familjen e madhe europiane.

Liberalizimi i vizave dhe antarsimi në NATO, janë shembuj konkretë se cfarë mund të bëjë një grupim politik për integrimin euro-antlantik të një vendi.

Me ardhjen e Rilindjes radikale dhe oligarke në pushtet integrimi i vendit mori një goditje fatale.

Mos celja e negociatave në Tetor 2019, është vetëm për fajin e Edi Ramës dhe socialistëve radikalë.

P.D. dhe opozita janë vënë në një provë të madhe dhe historike. Papërgjegjshmëria e Rilindasve e bën P.D.-në dhe Zotin Basha më të përgjegjshëm për fatet e vendit dhe celjen e negociatave këtë pranverë.

P.D. dhe Zoti Basha kanë përshëndetuar Presidencën kroate të përgjegjshëm për integrimin europian dhe në kontekstin e një kryeminsitri të papërgjegjshëm si Rama, qe vë të parën interesat e tija oligarke dhe bizneset e tja dhe deklaron se do të bëjnë gjoja cdo gjë për integrimin europian.

Edi Ramës Europa nuk i cel negociata, prandaj opozita është vënë në një pozitë historike për integrimin!

Opozita në Shqipëri do të bëjë gjithcka dhe do të punojë për të ndihmuar procesin e integrimit europian.

Drejtimi i Presidencës së B.E.-së për Kroacinë është një ngjarje historike për këtë vend dhe rajonin e Ballkanit.

Proceset integruese të Shqipërisë dhe të Ballkanit perëndimor do të avancojnë edhe më tej, pa vonesa të mëtejshme, sic përcaktohet edhe në kushtet e Bundestagut me presidencën Kroate.

Në këtë kontekst Zoti Basha ka përshëndetur me zemër Kryeministrin kroat dhe presidencën kroate.

Një shprehje popullore thotë: “Ca të bën i joti, nuk të bën i huaji”!

Dëmet e Rilindjes radikale dhe Edi Ramës, kanë sjellur një situatë të pazakontë në Shqipëri.

P.D. dhe opozita janë të detyruar që për fatet e integrimit dhe të së ardhmes të jenë të përgjegjshëm dhe ta pengojnë rrënimin e Shqipërisë, për ta integruar në B.E.!