Ndryshohet ligji për t’i qepur një pozicion të ri gruas së nënkryetarit të Veliajt!

Nga Ina ZHUPA

Zëdhënëse e PD

A u ndryshua ligji “Për procedurat e biresimit dhe komitetin shqiptar te biresimit per t’i qepur nje pozicion te ri gruas se nenkryetarit te Veliajt? A eshte bere gati Denada Seferi (bashkeshorte e Andi Seferit) per kryetare te komitetit, per tu larguar si drejtoreshe Programeve të Zhvillimit për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale pas skandalit me “Zyber Hallullin” transmetuar nga Fiks Fare?

Me 9 Tetor 2019 jane miratuar ndryshimet për ligjin Nr.9695, datë 19.3.2007 “PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT” pas propozimit qe kishte bere Ministria e Drejtesise.

I vetmi ndryshim qe i eshte bere ligjit eshte konkretisht neni 10 i cili percakton kriteret qe duhet te plotesoje drejtuesi i ketij komiteti per tu emëruar, dhe ketu kane shtruar “Diplome shkenca humance”.

Ky ndryshim eshte propozuar nga Ministria e Drejtesise, nderkohe kompetence qe te propozoj legjislacion sipas nenit 9 për përmirësimin e legjislacionit në fushën e birësimit, në interes të fëmijës e ka Keshilli Drejtues i Komitetit. Ne kete rast propozimi ska lidhje me femijet por eshte ne interes te drejtuesve qe do te emerohen qe mesa duket mund ti kene paracaktuar dhe po ju qepin vendin me ndryshime ligjore!

Ne nje kohe kur ceshtje qe duhet te rregullohet ligji jane te shumta, si psh mosha e atyre qe biresojne e cila ska limit, si psh rregullimet per shtetasit e huaj qe biresojne ketu si rezident sa i kontrollon shteti me pas? Sa te sigurt jane? E shume ceshtje madhore qe lidhen me sigurine e femijeve nuk perfshihen, por behet nje ndryshim pa pyetur keshillin drejtues, pa konsulte te gjere ne komisionin e ligjeve dhe vetem per emrin qe duan te caktojne ne krye.

A do jete valle Denada Seferi kryetarja qe kane paracaktuar, duke pasur parasysh edhe lidhjet e saj nga bashkeshortit me fushen e biresimeve? Ngelet per tu pare!

Nje gje eshte e sigurt qe ngjarja e rëndë e transmetuar në emisionin “Fiks Fare” provoi gjëndjen e rëndë ku ndodhen institucionet e trajtimit social të fëmijeve përkatësisht shtepia e fëmijes “Zyber Hallulli” dhe degradimi i institucioneve shtetërore sic është Drejtoria e Programeve të Zhvillimit për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë e drejtuar nga Denada Seferi që ka kompetence keto politika per rehabilitimin e fëmijeve.

Do ishte e paimagjinueshme nese mendohet per nje riciklim te saj ne nje fushe tjeter qe ka te beje me sigurine edhe mbrojtjen e femijeve jetime!