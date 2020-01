Narkoqeveritarët për vete blejnë veturat më luksoze kurse të sëmurët dhe invalidët i lenë pa mjekim!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, ka djalin e sëmurë dhe nuk i bën dot terapi se nuk ka lekë për shkak se qeveria nuk i ka dhënë lekët e pensionit të invalidit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Per vete narkoqeveritaret blejne veturat me luksoze

kurse te semuret dhe invalidet i lene pa mjekim!

Trajtim çnjerezor i invalideve. sb

psh doktor jam nje prind kam djalin e semur i bej logoterapi. ka 2 jave qe nuk po e coj ne terapi se nuk kam lek per faj te atij qe nuk ja them dot as emrin qe spo i ndan pensionin e invalidit. turp turp turp per ate grabites populli mjer shqiperia.