Malaj braktis PS, i bashkohet opozitës me partinë e re: Socialistët të braktisur nga këta të pangopur

Ish-deputeti i PS-së, i cili prej disa kohësh hyri në një konflikt të hapur me partinë e tij, pasi sot i është bashkuar Partisë Agrare Ambientaliste, e drejtuar nga Agron Duka.

Lajmin e ka publikuar vetë Malaj me një postim në rrjetin social Facebook ku shkruan ndër të tjera: “Keshillimi i kesaj partie te qendres se majte, me strategji te sukseshme, me krijon mundesi reale per te dhene kontribute pozitive per ta rritur fuqine elektorale te PAA dhe per ta ofruar PAA ne cdo aspekt te vlerave dhe misionit te saj politik me te gjelberit evropian”

Mesazhi i Malajt

Nje angazhim konkret me Partine Agrare Ambjentaliste. E mireprita ftesen e kolegut te nderuar Agron Duka per te kontribuar si keshilltar strategjik per platformen dhe organizimin e PAA per zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale .

Keshillimi i kesaj partie te qendres se majte, me strategji te sukseshme, me krijon mundesi reale per te dhene kontribute pozitive per ta rritur fuqine elektorale te PAA dhe per ta ofruar PAA ne cdo aspekt te vlerave dhe misionit te saj politik me te gjelberit evropian, te cilet vleresohen sot si grupimi politik me progresiste dhe me influence te rritur ne qeverisjen vendore dhe kombetare ne shume vende te BE-se, por edhe ne institucionet e saj politike.

Te gjelberit ne zgjedhjet e fundit per parlamentin evropian fituan rreth 10 perqind te votave, duke marr nje status te rendesishem edhe per politikat ne nivel evropian. Suksese PAA! Mirenjohje cdo kolegu qe do te angazhohet per sfidat e PAA, si nje mundesi konkrete per zhvillime dhe ndryshime pozitive ne Shqiperi! Arbeni

Po sot, pas lajmeve te publikuara per kalimin e tij ne opozite me PAA, Malaj thekson:

“Te dashur miq, pavaresisht nga ajo qe do te shkruajne mediat, mirenjohja ime ndaj socialisteve te thjeshte do te jete e perhershme dhe e pa kushtezuar. Por ne asnje rast dhe per asnje karrike, nuk kam pranuar te jem nje manikine ne dore te RaBaVe-llave qe i keqperdoren socialistet e thjeshte per pushtete abuzive, arrogante dhe te babezitura.

Paralajmerimet e mia publike qe prej 2009 thellesisht profesionale per keta te pangopur me pushtet negativ I gjeni sot ne realititin e dhimbshem shqiptare dhe ne perkeqesimin e Shqiperise ne cdo indeks nderkombetare. Heshtja do te me bente bashkefajtore perball vendit tim edhe perball socislisteve te thjeshte . Mirenjohje Arbeni.