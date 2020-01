“Loja mbaroi”, Trump diskretiton Bolton, i nxjerr videon ku…

Si plaku Bolton, edhe videot e Schiff, dalin në mes të gjyqit për impeachment të Senatit

Një varg videoklipesh të dala rishtas të ish-këshilltarit të sigurisë kombëtare John Bolton nxiti Presidentin Trump dhe përkrahësit e tij të Mërkurën të nxjerrin në pah ato që ata i kane përshkruar si pyetje serioze të besueshmërisë – të ngritura si nga Demokratët dhe Republikanët – mes gjykimit për impeachment të Senatit, ndersa presidenti ka tweetuar,”LOJA MBAROI!”

Në tweet-imin e tij, Trump u lidh me një intervistë të Bolton në gusht 2019, ku ai diskuton politikën e Ukrainës. Në klipin e intervistës Radio Free Europe / Radio Liberty, Bolton nuk përmend asnjë gje të paligjshme për të cilat ka qenë i sigurt , dhe pranon, siç kanë pretenduar Republikanët, se luftimi i “korrupsionit” në Ukrainë ishte një “përparësi e lartë” për administratën Trump.

Bolton gjithashtu i quan komunikimet e Trump me Presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky “të ngrohtë dhe të përzemërt”, pa përmendur ndonjë sjellje të gabuar. Videoja në dukje kundërshton pohimet e raportuara në librin e ardhshëm të Bolton, “The Room Where It Happened,”, që Trump në mënyrë eksplicite i tha atij se ai donte të lidhte ndihmën ushtarake për Ukrainën me një hetim mbi Joe dhe Hunter Biden.

Më vete, Fox News ka identifikuar klipet e Rep. Adam Schiff, D-Calif., tani udheheqesi kryesor i impeachmentit te Dhomes, në të cilin ai thotë se Bolton kishte një “mungesë besueshmërie” të veçantë dhe ishte i prirur për “teori konspirative”. Këtë javë, Schiff tha që Bolton kishte nevojë të dëshmonte në gjyqin e impeachmentit si një dëshmitar i rëndësishëm dhe i besueshëm!!!.