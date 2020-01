Kush është njeriu i Tahirit që kandidion për në krye të BKH, Zagani denoncon

Ish-shefi i antidrogës Fier, Dritan Zagani ka reaguar lidhur me kandidatët që kanë aplikuar për Byronë Kombëtare të Hetimit. Përmes një reagimi në facebook, Zagani shprehet se njëri prej kandidatëve është dhe ish-drejtori i Policisë Fier, Ervin Hodaj, i akuzuar për lidhjet e tij me ish ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri dhe Habilajt.

Reagimi i plotë:

Po lexoja nje lajm që në plan të parë me dha një ndjenjë shpresë, atë ndjenjë që gjithë shqiptarët sot e presin me ankth si shpresa për të ardhmen. Por nuk që e thënë të gëzoja deri në fund ashtu, kjo sepse sapo po lexoja emrat e fituesve të mundshëm si BKH-istet të ardhshëm, një ndjenjë zhgënjimi ma hidheroi krejt kënaqësinë e fillimit.

Sepse për dreq disa nga emrat aty i njof mirë.. kishte aty burra e gra të respektuar dhe që do ishte vertet gjë e mirë të ishin pjesë e kësaj shprese.

Pooorrrr aty pashë edhe disa të tjerë që me sjellin zorrët te gryka kur i mendoj, si p.sh ky ish vegla e Saje Qorrit që quhet ERVIN HODAJ, ky vegël që unë e di mirë se kush është që përpara se ta kisha epror të drejtpërdrejtë në Fier, ky që si vegël e Sajes, në përdorim të mjeshtrave të intrigues

Arben Skëndo e Zamir Shtylla, për kënaqësinë e shefit me beri kurban të Habileve kushërinj, ky mender drejetor që naten e shoqërimit të Audit të zi si vetë ai dhe sera e tijë, merrte në telefon e urdhëronte që të lirohen urgjent dhe të përcillen me nderime biznesmenet e famshëm Habilaj, kushurijn të dashur për shefin e madh.

Kur shikoj këta çerrat si Ervini, habitem si nuk kanë kandiduar edhe shefat Skëndo e Shtylla se kështu kompletohej krejt kuadri dhe do dilte një BKH alla Saje 100% 🤮🙈.

P.s..mendojeni vetë pastaj kur do kemi një SPAK me Anton MARTININ, e një BKH me ERVININ, se si do ven punët vaj e se si drejtësia do të ndrije, me këto vegla shumperdorimeshe si këta dy ekzemplarë të shperlare