Kryeterroristi Solejmani kishte urdhëruar akte terroriste në Shqipëri!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se gjenerali iranian Qasem Solejmani kishte urdhëruar sulme terroriste në Shqipëri.

Me një postim në Facebook, ish-kryeministri ka publikuar një denoncim të mbërritur në adresën e tij.

Postimi i plotë i ish-kryeministrit Berisha

Kryeterroristi Solejmani kishte urdheruar aktet terroriste ne Shqiperi!

Miq, ish kryeterroristi i Iranit, gjenerali famzi Kasem Solejmani qe u ekzekutua ne Bagdad me urdher te Presidentit Trump kishte urdheruar aktet terroriste ne Shqiperi!

Lexoni denoncimin e oficerit dixhital. sb

Pershendetje Doktor te me falesh per shqetesimin dhe qe po ju shkruaj direkt por keta te policise shqiptare as e kane idene se ckane bere. as punen e tyre nuk dine ta paraqesin ne lidhje me gjeneralin iranian ose kane frike ta permendin.

Por ai eshte personi kryesor pergjegjegjes dhe per aktet e mundshe terroriste qe do kryheshin ne Shqiperi. Por jane kaq te shperndare e te paafte sa as cfare thone ne konference per shtyp ne Tetor 2019 nuk e kujtojne.

Operacioni ne shqiperi eshte bere nga antiterrori dhe prok i krimeve te renda Eugen Beçi . Ne konference jo pa qellim eshte permendur emri dhe sqaruar pozicioni, struktura dhe fusha e veprimit te gardes revolucionare te iranit.